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Rajasthan News: विकसित भारत के लिए दौड़ी नारी शक्ति, 2000 से ज्यादा महिलाओं ने लगाई दौड़

Rajasthan News: जयपुर में 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' के तहत 2000 से अधिक महिलाओं ने दौड़ लगाई. चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक आयोजित इस दौड़ को राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने हरी झंडी दिखाई. कार्यक्रम के जरिए फिट इंडिया और महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली संदेश दिया गया.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 17, 2026, 03:27 PM|Updated: Apr 17, 2026, 03:32 PM
Rajasthan News: विकसित भारत के लिए दौड़ी नारी शक्ति, 2000 से ज्यादा महिलाओं ने लगाई दौड़
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Jaipur News: जयपुर की ऐतिहासिक सड़कों पर आज सुबह एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए हजारों महिलाओं ने एक साथ कदमताल की. भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन’ में करीब 2000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का शंखनाद किया.

चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक दिखा उत्साह
सुबह करीब 06:30 बजे जब सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ीं, तब 'माय भारत' कार्यक्रम के तहत इस दौड़ का आगाज हुआ. यह दौड़ चांदपोल से शुरू होकर शहर के हृदय स्थल बड़ी चौपड़ तक आयोजित की गई. लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में छात्राओं, महिला उद्यमियों, पत्रकारों, खिलाड़ियों और गृहिणियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया.

नारी शक्ति वंदन' का दिया संदेश
इस रन की थीम ‘नारी शक्ति वंदन’ रखी गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका को रेखांकित करना था. राज्य मंत्री मंजू बाघमार और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की. इस अवसर पर पूर्व महापौर कुसुम यादव सहित कई गणमान्य महिलाएं मौजूद रहीं.

खेल जगत की हस्तियों ने बढ़ाया मान
दौड़ में केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी भी शामिल हुईं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता पूजा. वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 की स्वर्ण पदक विजेता कचनार चौधरी. इन खिलाड़ियों की मौजूदगी ने युवा प्रतिभागियों में नई ऊर्जा का संचार किया.

फिट इंडिया और विकसित भारत का संकल्प
आयोजन का मुख्य लक्ष्य 'फिट इंडिया' के संदेश को घर-घर पहुंचाना और महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाना रहा. पूरे रास्ते में प्रतिभागियों के जयकारों और उत्साह से माहौल ऊर्जावान बना रहा. आयोजकों का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा और 'विकसित भारत' के सपने को गति मिलेगी.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

नगर निगम किशनपोल जोन की सीजर कार्रवाई

जयपुर नगर निगम किशनपोल जोन ने एमआई रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो संपत्तियों को सीज कर दिया है. न्यू कॉलोनी में बिना अनुमति बेसमेंट खुदाई और आरसीसी छत डालने पर पहली कार्रवाई हुई, वहीं हमीद नगर में तीसरी मंजिल के अवैध निर्माण को सीज किया गया. नोटिस के बावजूद काम जारी रखने पर निगम ने यह सख्त कदम उठाया है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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