Rajasthan News: मेक इन इंडिया को बड़ी जीत! जयपुर की कंपनी को मिला देश का पहला BIS लाइसेंस

Jaipur News: भारत में गुणवत्ता और मानकीकरण के क्षेत्र में जयपुर ने आज एक नया इतिहास रच दिया है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की जयपुर शाखा ने 'सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग' के लिए अखिल भारतीय स्तर पर देश का पहला लाइसेंस जारी किया है. यह प्रतिष्ठित लाइसेंस जयपुर स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (NEI) को प्रदान किया गया है.

कड़े परीक्षणों की कसौटी पर खरा उतरा उत्पाद

यह लाइसेंस मिलना इस बात का प्रमाण है कि जयपुर में निर्मित यह बियरिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता रखता है. BIS ने इस उत्पाद को लाइसेंस देने से पहले कई महत्वपूर्ण और जटिल परीक्षण किए. बता दें कि बियरिंग के डाइमेंशन्स, टॉलरेंस और जोमेट्रिकल कैरेक्टरस्टिक की बारीकी से जांच की गई. उत्पाद की हार्डनेस, सरफेस फिनिश और रॉ मटेरियल क्वालिटी को मानकों के अनुरूप पाया गया. साथ ही रेडियल इंटरनल क्लीयरेंस जैसे मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इसकी सुरक्षा और टिकाऊपन की पुष्टि की गई.

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी रफ्तार

BIS द्वारा जारी यह लाइसेंस न केवल उद्योग की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी भरोसेमंद उत्पाद की गारंटी देता है. BIS वर्तमान में उद्योगों को मानकीकरण अपनाने के लिए कई रियायतें दे रहा है, जिसमें लाइसेंस शुल्क में छूट और टेस्टिंग सुविधाओं की आउटसोर्सिंग शामिल है. जयपुर शाखा कार्यालय के इस कदम से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी.

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