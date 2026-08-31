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जयपुर में बढ़ती आबादी के बीच जलदाय विभाग का बड़ा प्लान! बनेंगे 4 नए डिविजन

Rajasthan News: जयपुर में बढ़ती आबादी के साथ पेयजल की मांग भी बढ़ रही है. जलदाय विभाग काम का दबाव कम करने के लिए 4 नए डिवीजन बनाने की तैयारी में है. जगतपुरा, विद्याधर नगर और खोर समेत क्षेत्रों में नई व्यवस्था पर विचार हो रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 31, 2026, 05:07 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 05:07 PM IST
जयपुर में बढ़ती आबादी के बीच जलदाय विभाग का बड़ा प्लान! बनेंगे 4 नए डिविजन
Image Credit: जयपुर में बढ़ती आबादी के साथ पेयजल की मांग के बीच जलदाय विभाग 4 नए डिवीजन बनाएगा.

Jaipur News: जयपुर में लगातार बढ़ती आबादी के साथ पेयजल की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. शहर के विस्तार के कारण जलदाय विभाग के मौजूदा डिवीजनों पर काम का दबाव बढ़ गया है. इसे देखते हुए विभाग अब जयपुर में 4 नए डिवीजन बनाने की तैयारी कर रहा है. इसका मकसद पेयजल से जुड़े कामकाज को बेहतर करना और लोगों तक समय पर साफ पानी पहुंचाना है.

4 नए डिवीजन बनाने की तैयारी
जलदाय विभाग ने जयपुर में चार नए डिवीजन बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंजूरी मिलने के बाद शहर में विभाग का प्रशासनिक ढांचा और बड़ा हो जाएगा. जिन इलाकों को नए डिवीजन में शामिल करने पर विचार चल रहा है, उनमें जगतपुरा, विद्याधर नगर और खोर प्रमुख हैं. चौथे डिवीजन को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

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मौजूदा डिवीजनों में शामिल हैं ये इलाके
अभी जगतपुरा क्षेत्र जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट और मालवीय नगर डिवीजन के तहत आता है. विद्याधर नगर भी मौजूदा डिवीजन व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि खोर का इलाका ब्रह्मपुरी डिवीजन में शामिल है. जयपुर का दायरा लगातार बढ़ रहा है और नई कॉलोनियां भी तेजी से विकसित हो रही हैं. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है.

बढ़ते काम के दबाव को कम करने की कोशिश
मौजूदा डिवीजनों में काम बढ़ने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दबाव बढ़ा है. नए डिवीजन बनने से काम को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकेगा. इससे पानी की सप्लाई से जुड़े काम, योजनाओं की निगरानी और रखरखाव को ज्यादा आसानी से संभालने में मदद मिलेगी.

शिकायतों का निस्तारण भी होगा आसान
नए डिवीजन बनने के बाद लोगों की पेयजल से जुड़ी शिकायतों पर भी तेजी से कार्रवाई होने की उम्मीद है. संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ज्यादा आसानी से नजर रख सकेंगे. पाइपलाइन, पानी की सप्लाई और दूसरी योजनाओं से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग भी क्षेत्रवार तरीके से की जा सकेगी.

नई परियोजनाओं पर भी रहेगा फोकस
जयपुर के विस्तार को देखते हुए आने वाले समय में नई पेयजल परियोजनाओं की जरूरत भी बढ़ेगी. नए डिवीजन बनने से ऐसी परियोजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी करने में विभाग को सुविधा मिल सकती है. साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं के रखरखाव का काम भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा.

सरकार की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला
फिलहाल जलदाय विभाग नए डिवीजन बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है. प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इनके गठन और क्षेत्राधिकार की अंतिम स्थिति साफ होगी. विभाग को उम्मीद है कि प्रशासनिक ढांचे के विस्तार से बढ़ती आबादी के बीच पेयजल व्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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