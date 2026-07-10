/जयपुर पुलिस का मेगा एक्शन! 'म्यूल हंटर' स्ट्राइक में साइबर ठगों का नेटवर्क ध्वस्त, 2.85 करोड़ बचाए

Jaipur News: राजधानी जयपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. पुलिस मुख्यालय के 'म्यूल हंटर अभियान' के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने एक साथ कई साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है. क्लोन PhonePe ऐप से दुकानदारों को ठगने वाले आरोपी, फेसबुक पर फर्जी टूर पैकेज बेचकर ठगी करने वाले गिरोह, OLX पर मोबाइल बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर और करोड़ों रुपये के म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने 2 करोड़ 85 लाख रुपये बचाए, वहीं 40 लाख रुपये के 215 मोबाइल जब्त कर उनके मालिकों को सौंपे.

म्यूल हंटर अभियान में बड़ी कार्रवाई

साइबर अपराधियों के खिलाफ जयपुर पश्चिम पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल प्रहार. पुलिस मुख्यालय के म्यूल हंटर अभियान के तहत पुलिस ने चार अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो लोगों को BNS की धारा 170 के तहत हिरासत में लिया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी और म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम का लेन-देन कर रहे थे.

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215 गुम मोबाइल रिकवर, 97 लाख रुपये लौटाए

कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही. मई और जून 2026 के दौरान जयपुर पश्चिम पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 215 गुम मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए. इन मोबाइलों की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, साइबर फ्रॉड की शिकायतों में 97 लाख रुपये पीड़ितों के खातों में वापस भी करवाए गए.

215 चोरी या गुम हुए मोबाइल रिकवर

मोबाइल की कीमत 40 लाख रुपये

साइबर ठगों से 2 करोड़ 85 लाख रुपये बचाए

इनमें से 97 लाख रुपये रिफंड कराए

जागरूकता अभियान से हजारों लोगों तक पहुंच

साइबर अपराध रोकने के लिए सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान भी चलाया गया. मई और जून में 10 स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में तीन हजार से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया. वहीं, 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2026 तक 70 से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाकर करीब 25 हजार लोगों तक सीधी पहुंच बनाई गई, जबकि सोशल मीडिया के जरिए डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी गई.

क्लोन PhonePe ऐप से ठगी का खुलासा

सबसे चौंकाने वाला खुलासा करधनी थाना इलाके में हुआ. यहां पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने PhonePe का क्लोन ऐप तैयार कर रखा था. आरोपी दुकानों से सामान खरीदता, दुकानदार का QR कोड स्कैन करता और क्लोन ऐप में फर्जी भुगतान सफल होने की स्क्रीन दिखा देता. दुकानदार भुगतान हो जाने के भ्रम में सामान और कई बार नकदी भी दे देते थे. आरोपी ने पूछताछ में 50 से ज्यादा लोगों को इस तरीके से ठगने की बात कबूल की है. आरोपी से दो मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है.

1.25 करोड़ के संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन का खुलासा

करधनी थाना पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई में साइबर ठगी से जुड़े करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये के संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन लेकर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था. इन्हीं खातों के जरिए देशभर की साइबर ठगी की रकम का लेन-देन किया जाता था. पुलिस ने मोबाइल, बैंक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त कर जांच तेज कर दी है.

फर्जी टूर पैकेज गैंग का भंडाफोड़

बिंदायका थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया, जो फेसबुक पर सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर लोगों से एडवांस पैसा लेता और फिर मोबाइल बंद कर देता था. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपी क्रेडिट कार्ड और पेट्रोल पंप संचालकों की मदद से पैसा निकालते थे. देश के कई राज्यों से इनके खिलाफ शिकायतें भी मिली हैं.

OLX पर मोबाइल बेचने के नाम पर ठगी

खोरा बिसल थाना पुलिस ने OLX पर मोबाइल बेचने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी आकर्षक कीमत पर मोबाइल बेचने का विज्ञापन डालता, एडवांस राशि लेता और फिर संपर्क खत्म कर देता. पुलिस ने आरोपी के पास से 25 क्रेडिट कार्ड, 7 सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अब पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

साइबर अपराध में आई कमी

जयपुर पश्चिम साइबर सेल में जनवरी 2025 से जून 2026 तक 35 प्रकरण दर्ज हुए, 192 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 300 मोबाइल फोन के IMEI ब्लॉक किए गए, 2 करोड़ 85 लाख रुपये साइबर ठगों के खातों में होल्ड कराए गए और लगातार कार्रवाई के चलते जयपुर पश्चिम में साइबर अपराध में 16.59 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.