/121 ब्लैक स्पॉट, 1108 मौतें और अब QR कोड करेगा खुलासा, जयपुर रेंज में ‘मौत के रास्तों’ पर बड़ी चेतावनी!

Jaipur News: राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए दुर्घटना संभावित खतरनाक स्थानों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है. हालिया सर्वे में सामने आया है कि जयपुर रेंज में पिछले तीन सालों में 121 ब्लैक स्पॉट पर कुल 1108 लोगों की मौत हो चुकी है.इन स्थानों को दुर्घटनाओं और जनहानि के आधार पर तीन श्रेणियों में किया गया है, जिससे जोखिम का स्तर स्पष्ट रूप से समझा जा सके.सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने “Mission Safer Roads” अभियान शुरू किया है. इसके तहत अब हाईवे पर यात्रा करने वाले लोग QR कोड स्कैन कर ब्लैक स्पॉट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

आंकड़ों के अनुसार

रेड ज़ोन (हाई रिस्क): 6 स्पॉट, 162 मौतें

ऑरेंज ज़ोन (मीडियम रिस्क): 37 स्पॉट, 475 मौतें

येलो ज़ोन (लो रिस्क): 78 स्पॉट, 471 मौतें

Add Zee News as a Preferred Source

आईजी जयपुर रेंज राहुल प्रकाश ने बताया कि पिछले तीन सालों के दुर्घटना आंकड़ों के गहन विश्लेषण के बाद यह QR कोड सिस्टम तैयार किया गया है. QR कोड स्कैन करते ही उपयोगकर्ता सीधे गूगल मैप पर पहुंच जाएगा, जहां उसे आगे आने वाले ब्लैक स्पॉट की पूरी जानकारी दिखाई देगी.

पुलिस के अनुसार, गूगल के साथ समन्वय लगभग पूरा हो चुका है. आगामी एक महीने में यदि कोई व्यक्ति गूगल मैप से नेविगेट करेगा, तो उसे रास्ते में आने वाले ब्लैक स्पॉट पहले से ही मैप पर दिखाई देने लगेंगे. इससे चालक पहले से सतर्क हो सकेंगे.जयपुर रेंज के प्रमुख हाईवे पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, ताकि आमजन आसानी से इन्हें स्कैन कर जोखिम वाले स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकें. पुलिस का मानना है कि यह पहल न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को पहले से चेतावनी देना है, ताकि वे गति नियंत्रित रखें और सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं.जयपुर रेंज पुलिस की यह पहल डिजिटल तकनीक के जरिए सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में दुर्घटनाओं को कम करने में प्रभावी साबित हो सकती है.