जयपुर से वाराणसी-पटना तक ट्रेनें फुल! रेलवे ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan News: त्यौहारी सीजन में नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने और वेटिंग 100 से ऊपर पहुंचने पर रेलवे ने राहत के लिए 24 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. हालांकि इनका किराया ज्यादा और समय भी लंबा है. यात्रियों की सुविधा के लिए 56 जोड़ी ट्रेनों में 154 कोच भी बढ़ाए गए हैं.

Published: Sep 29, 2025, 03:29 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 03:29 PM IST

Jaipur Special Trains: त्यौहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब स्पेशल ट्रेनों पर जोर दिया है. दरअसल नियमित रूप से संचालित होने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं. ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग 100 से अधिक हो चुकी है. ऐसे में रेलवे प्रशासन अब स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है.

जयपुर से नियमित रेलों में सीट फुल
दिवाली पर इस बार सफर करना आसान नहीं है. जयपुर से वाराणसी की यात्रा करनी हो, लखनऊ जाना हो या फिर बिहार के पटना, इन सभी शहरों के लिए नियमित ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है. उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल रूट की ज्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल चल रही हैं. ट्रेनों में वेटिंग नवरात्रि से ही शुरू हो चुकी है. इसके बाद दिवाली और फिर छठ महापर्व तक के लिए ट्रेनों में सीटें नहीं मिल पा रही हैं. ऐसे में अब रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि की शुरुआत से ही कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनें अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से शुरू की जा रही हैं. कुलमिलाकर अभी तक 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. माना जा रहा है कि आगामी दिनों में 4 से 5 त्यौहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन और शुरू किया जा सकता है.

त्यौहारों पर ये स्पेशल ट्रेनें होंगी संचालित
- 09619 अजमेर-रांची 26 सितंबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी

- 09620 रांची-अजमेर 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी
- 03007 हावड़ा-खातीपुरा(जयपुर) 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार

- 03008 खातीपुरा(जयपुर)-हावड़ा 30 सितंबर से 4 नवंबर तक हर मंगलवार
- 08611 संतरागाछी-अजमेर 22 सितंबर से 24 नवंबर तक हर सोमवार

- 08612 अजमेर-संतरागाछी 25 सितंबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार
- 04715 बीकानेर-सांईनगर शिरडी 27 सितंबर से 19 नवंबर तक हर शनिवार

- 04716 सांईनगर शिरडी-बीकानेर 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार
- 04827 भगत की कोठी(जोधपुर)-बांद्रा 27 सितंबर से 27 दिसंबर तक हर शनिवार

- 04828 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी 28 सितंबर से 28 दिसंबर तक हर रविवार
- 05023 गोमतीनगर-खातीपुरा 23 सितंबर से 4 नवंबर तक हर मंगलवार

- 05024 खातीपुरा-गोमतीनगर 24 सितंबर से 5 नवंबर तक हर बुधवार
- 09625 अजमेर-दौंड 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी

- 09626 दौंड-अजमेर 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलगी
- 09627 अजमेर-सोलापुर 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हर बुधवार

- 09628 सोलापुर-अजमेर 2 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हर गुरुवार
- 09621 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार

- 09622 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार
- 04813 भगत की कोठी-दानापुर 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार

- 04814 दानापुर-भगत की कोठी 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार

रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की घोषणा की
नियमित ट्रेनों में यात्रियों को राहत देने के लिए हाल ही रेलवे प्रशासन ने 56 जोड़ी ट्रेनों में 154 कोच बढ़ाने की घोषणा की है. ये कोच बढ़ाए जाने से यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिल सकेंगी. हालंकि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से नुकसान यह है कि इन ट्रेनों का संचालन समय नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक होता है. इन ट्रेनों को रेलवे प्रशासन द्वारा रूट खाली होने पर ही चलाया जाता है. इन्हें बीच-बीच में हॉल्ट दिए जाने व रेगुलेट किए जाने से स्पेशल ट्रेनों में अधिक समय लगता है. वहीं नियमित ट्रेनों की तुलना में इन ट्रेनों का किराया भी अपेक्षाकृत रूप से अधिक होता है. जैसे जयपुर से कोलकाता जाने वाली नियमित ट्रेनों में समय 25 घंटे का है, जबकि स्पेशल ट्रेन में 33 घंटे लग रहे हैं. वहीं थर्ड एसी में किराया करीब 375 रुपए अधिक लग रहा है.

दिवाली पर ये स्पेशल ट्रेनें भी संचालित

- 09617 दौराई-सुल्तानपुर 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार
- 09618 सुल्तानपुर-दौराई 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार

- 09639 मदार-रोहतक 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रोजाना
- 09640 रोहतक-मदार 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रोजाना

- 05045 लालकुआं-राजकोट 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हर रविवार
- 05046 राजकोट-लालकुआं 13 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार

- 07359 हुबली-भगत की कोठी 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक हर रविवार
- 07360 भगत की कोठी-हुबली 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक हर मंगलवार

- 01905 कानपुर सेंट्रल-असारवा 22 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार
- 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल 23 सितंबर से 4 नवंबर तक हर मंगलवार

- 06281 मैसूर-अजमेर 6 सितंबर से 29 नवंबर तक हर शनिवार
- 06282 अजमेर-मैसूर 8 सितंबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार

- 04823 जोधपुर-मऊ 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार
- 04824 मऊ-जोधपुर 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक हर मंगलवार

- 01433 पुणे-सांगानेर(जयपुर) 24 सितंबर से 5 नवंबर तक हर बुधवार
- 01434 सांगानेर(जयपुर)-पुणे 25 सितंबर से 6 नवंबर तक हर गुरुवार

- 01411 पुणे-सांगानेर 25 सितंबर से 6 नवंबर तक हर गुरु व रविवार
- 01412 सांगानेर-पुणे 26 सितंबर से 7 नवंबर तक हर शुक्र व सोमवार

- 01405 पुणे-सांगानेर 26 सितंबर से 7 नवंबर तक हर शुक्रवार
- 01406 सांगानेर-पुणे 27 सितंबर से 8 नवंबर तक हर शनिवार

अतिरिक्त कोच जोड़कर भी कर सकते हैं प्रयास
इस तरह से रेलवे प्रशासन की ये स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का तो सही माध्यम हैं, लेकिन इनमें सफर करना महंगा और परेशानी भरा साबित हो रहा है. वहीं रेलवे प्रशासन नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों को सुविधा देने का एक और प्रयास कर सकता है.

