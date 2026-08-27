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खेलते-खेलते मौत के गड्ढे में समा गए दो मासूम! लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बची जान

Rajasthan News: जयपुर के जयसिंहपुरा में बारिश के पानी से भरे नींव के गड्ढे में डूबने से 8 साल की आलिया और 5 साल के अयान की मौत हो गई. लोगों ने CPR देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी. पिता ने लापरवाही के आरोप लगाए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 27, 2026, 11:23 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 11:23 PM IST
खेलते-खेलते मौत के गड्ढे में समा गए दो मासूम! लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बची जान
Image Credit: जयपुर के जयसिंहपुरा में बारिश के पानी से भरे नींव के गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत.

Jaipur News: जयपुर के जयसिंहपुरा थाना इलाके में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया. दिल्ली रोड पर सड़वा मोड़ स्थित दरियावाली गली में मकान की नींव के लिए खोदे गए गड्ढे में बरसाती पानी भर गया था. खेलते-खेलते दो मासूम बच्चे इसी गड्ढे में डूब गए. हादसे में 8 साल की आलिया और 5 साल के अयान की मौत हो गई. आसपास के लोगों ने बच्चों को बाहर निकालकर सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे दोनों बच्चे
शहर में पिछले दो दिनों से बारिश का दौर चल रहा है. इसी बारिश के कारण दरियावाली गली में मकान की नींव के लिए खोदा गया गड्ढा पानी से भर गया था. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे आसपास खेल रहे थे. इसी दौरान वे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए और डूब गए. कुछ देर बाद लोगों को हादसे की जानकारी मिली तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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लोगों ने बाहर निकालकर CPR से बचाने की कोशिश की
बच्चों के डूबने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने दोनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला और तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश शुरू कर दी. ग्रामीणों ने बच्चों को सीपीआर दिया और उन्हें इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल भेजा. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

8 साल की आलिया और 5 साल के अयान की मौत
हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान 8 वर्षीय आलिया और 5 वर्षीय अयान के रूप में हुई है. दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. दो मासूमों की मौत से इलाके में भी शोक का माहौल है.

मकान की नींव के लिए खोदा गया था गड्ढा
जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी लियाकत जयपुर में रहकर मजदूरी का काम करता है. उसके घर के पास ही एक मकान बनाने के लिए नींव का गड्ढा खोदा गया था. बारिश के बाद इसमें काफी पानी भर गया. आरोप है कि गड्ढे में बार-बार पानी भरने के बावजूद उसे सुरक्षित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया.

पिता ने जिम्मेदारों पर उठाए सवाल
मृत बच्चों के पिता लियाकत का आरोप है कि गड्ढे में पहले भी पानी भरता रहा है. इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों ने इसे खाली कराने या बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया. उनका कहना है कि अगर समय रहते गड्ढे को ढक दिया जाता या उसके आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो शायद यह हादसा टल सकता था.

हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई का इंतजार
इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुले और पानी से भरे गड्ढे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए. बारिश के दौरान ऐसे गड्ढे बच्चों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि हादसे की जांच हो और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा किसी परिवार को ऐसी दर्दनाक घटना का सामना न करना पड़े.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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