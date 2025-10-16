जयपुर की मां ने कर दिखाया कमाल! 5 साल की बेटी और नौकरी के बीच RAS में झटकी 6वीं रैंक

RAS Result 2023: कहते हैं कि सपने देखने वाले ही इतिहास लिखते हैं, लेकिन जब सपने एक मां देखती है, तो वह हर मुश्किल को मात दे देती है. जयपुर की राशि कुमावत ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. पांच साल की बेटी की जिम्मेदारी, सरकारी नौकरी और घर के कामकाज के बीच राशि कुमावत ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 में 6वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया.

ना कोचिंग, ना गाइडेंस, बस आत्मविश्वास और अनुशासन ही था उनका साथी. राशि कुमावत 2019 से लेबर डिपार्टमेंट, जयपुर में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में प्री परीक्षा भी नहीं निकली थी, लेकिन हार नहीं मानी. ससुराल और पीहर पक्ष दोनों परिवारों का पूरा सहयोग मिला. ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद जब भी समय मिलता, राशि अपनी मेज पर बैठ जातीं और किताबों के साथ देर रात तक पढ़ाई करती रहीं.

सबसे मुश्किल था अपनी बेटी को संभालते हुए पढ़ाई करना, लेकिन उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा ताकत दी. ये बात राशि कुमावत मुस्कुराते हुए बताती हैं. बिना किसी कोचिंग के उन्होंने केवल टेस्ट सीरीज़ और अपने नोट्स के भरोसे तीन साल तक सेल्फ-स्टडी की. परिणाम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में टॉप-10 में नाम, और जयपुर के इमलीवाला फाटक में गर्व और प्रेरणा का नया पता बन गया. बचपन से ही मेधावी रही राशि ने 10वीं में 96.4 फीसदी और 12वीं में 92.8 फीसदी अंक हासिल किए. बाद में एमएनआईटी जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रिजल्ट के अगले ही दिन, जब सभी नई उपलब्धि का जश्न मना रहे थे, राशि कुमावत अपने ऑफिस में नियमित ड्यूटी पर काम करती हुई नजर आई. सहयोगियों ने जब परिणाम की खबर सुनी तो पूरे विभाग ने उनका स्वागत किया. राशि कुमावत के पति महेश कुमावत, जो राजस्थान न्यायिक सेवा में पदस्थ हैं, भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-