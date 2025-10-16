Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर की मां ने कर दिखाया कमाल! 5 साल की बेटी और नौकरी के बीच RAS में झटकी 6वीं रैंक

Rajasthan News: जयपुर की राशि कुमावत ने पांच साल की बेटी, नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच आरएएस 2023 में 6वीं रैंक हासिल की. बिना कोचिंग तीन साल की सेल्फ-स्टडी से सफलता पाई. एमएनआईटी गोल्ड मेडलिस्ट राशि आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 16, 2025, 03:17 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 03:17 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? जयपुर का राजपरिवार दिवाली पर क्यों पहनता है काले कपड़े
7 Photos
diwali 2025

क्या आप जानते हैं? जयपुर का राजपरिवार दिवाली पर क्यों पहनता है काले कपड़े

दिवाली पर झालावाड़ की ये मिठाई है सब पर भारी, 4 महीने तक नहीं होती खराब!
7 Photos
diwali 2025

दिवाली पर झालावाड़ की ये मिठाई है सब पर भारी, 4 महीने तक नहीं होती खराब!

बाजार की मिलावट से बचकर घर में ही तैयार कीजिये राजस्थानी स्पेशल काजू कतली, ये है रेसिपी
5 Photos
diwali 2025

बाजार की मिलावट से बचकर घर में ही तैयार कीजिये राजस्थानी स्पेशल काजू कतली, ये है रेसिपी

दिवाली की छुट्टियां राजस्थान में मनाने का है मन, तो होटल में जाने के दौरान ना करें ये मिस्टेक
7 Photos
diwali 2025

दिवाली की छुट्टियां राजस्थान में मनाने का है मन, तो होटल में जाने के दौरान ना करें ये मिस्टेक

जयपुर की मां ने कर दिखाया कमाल! 5 साल की बेटी और नौकरी के बीच RAS में झटकी 6वीं रैंक

RAS Result 2023: कहते हैं कि सपने देखने वाले ही इतिहास लिखते हैं, लेकिन जब सपने एक मां देखती है, तो वह हर मुश्किल को मात दे देती है. जयपुर की राशि कुमावत ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. पांच साल की बेटी की जिम्मेदारी, सरकारी नौकरी और घर के कामकाज के बीच राशि कुमावत ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 में 6वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया.

ना कोचिंग, ना गाइडेंस, बस आत्मविश्वास और अनुशासन ही था उनका साथी. राशि कुमावत 2019 से लेबर डिपार्टमेंट, जयपुर में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में प्री परीक्षा भी नहीं निकली थी, लेकिन हार नहीं मानी. ससुराल और पीहर पक्ष दोनों परिवारों का पूरा सहयोग मिला. ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद जब भी समय मिलता, राशि अपनी मेज पर बैठ जातीं और किताबों के साथ देर रात तक पढ़ाई करती रहीं.

सबसे मुश्किल था अपनी बेटी को संभालते हुए पढ़ाई करना, लेकिन उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा ताकत दी. ये बात राशि कुमावत मुस्कुराते हुए बताती हैं. बिना किसी कोचिंग के उन्होंने केवल टेस्ट सीरीज़ और अपने नोट्स के भरोसे तीन साल तक सेल्फ-स्टडी की. परिणाम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में टॉप-10 में नाम, और जयपुर के इमलीवाला फाटक में गर्व और प्रेरणा का नया पता बन गया. बचपन से ही मेधावी रही राशि ने 10वीं में 96.4 फीसदी और 12वीं में 92.8 फीसदी अंक हासिल किए. बाद में एमएनआईटी जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रिजल्ट के अगले ही दिन, जब सभी नई उपलब्धि का जश्न मना रहे थे, राशि कुमावत अपने ऑफिस में नियमित ड्यूटी पर काम करती हुई नजर आई. सहयोगियों ने जब परिणाम की खबर सुनी तो पूरे विभाग ने उनका स्वागत किया. राशि कुमावत के पति महेश कुमावत, जो राजस्थान न्यायिक सेवा में पदस्थ हैं, भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news