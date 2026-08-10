/15 अगस्त से पहले जयपुर में रोबोट टेक्नोलॉजी कांड! गोपनीय दस्तावेज-उपकरणों के दुरुपयोग पर 4 के खिलाफ FIR

Jaipur News: राजधानी जयपुर में रक्षा और सर्विलांस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली रोबोटिक तकनीक और दस्तावेज चोरी से जुड़ा मामला सामने आया है. शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में एक डीप-टेक रोबोट निर्माण कंपनी के निदेशक की शिकायत पर कंपनी के कर्मचारी समेत चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत में कंपनी की कथित गोपनीय तकनीक, रोबोट निर्माण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तकनीकी जानकारी को बिना अनुमति दूसरे लोगों के साथ साझा करने और कंपनी के उपकरणों और पार्ट्स का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं.

कोर्ट के आदेश पर जयपुर जिले के शिवदासपुरा थाने में दर्ज

इस शिकायत में UGV, LiDAR सेंसर, MK-15 Remote, कैमरा मॉड्यूल्स, Monstar Truck Wheel और इनके पार्ट्स समेत कई संवेदनशील उपकरणों का उल्लेख किया गया है. कंपनी का आरोप है कि इन उपकरणों और उनसे जुड़ी तकनीकी जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा किया गया.UGV यानी Unmanned Ground Vehicle जैसी तकनीक का इस्तेमाल मानवरहित ग्राउंड ऑपरेशन और सर्विलांस जैसे कार्यों में किया जा सकता है, जबकि LiDAR सेंसर रोबोटिक्स और सर्विलांस सिस्टम में दूरी और आसपास के वातावरण की जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. यही वजह है कि कंपनी ने तकनीकी जानकारी के दुरुपयोग को गंभीर मामला बताते हुए शिकायत दी है.

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कौन है आरोपी?

मामले में मोहनलाल चौधरी, रोहित सोलंकी, देवेश उपाध्याय और विकास को आरोपी बनाया गया है. कंपनी का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी के पास कंपनी का आधिकारिक लैपटॉप, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, रोबोट निर्माण की तकनीक, कोडिंग भाषा और ग्राहकों व देनदारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद थी.

बिना सूचना के हुए थे अनुपस्थित

कंपनी की शिकायत के अनुसार संबंधित कर्मचारी 13 मई 2026 से बिना सूचना दिए अनुपस्थित हो गया था. इसके बाद कंपनी ने उसे टर्मिनेट कर नोड्यूज लेने के लिए कहा. आरोप है कि इसके बावजूद उसने कंपनी का आधिकारिक लैपटॉप, मोबाइल फोन, गोपनीय दस्तावेज और अन्य सामान वापस नहीं किया.कंपनी का दावा है कि इन उपकरणों में रोबोट निर्माण की तकनीक, कोडिंग, ग्राहकों और कंपनी के कारोबार से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा मौजूद था. शिकायत में यह भी आरोप है कि कर्मचारी के पास कंपनी की मशीनरी और रोबोट निर्माण से जुड़े अन्य उपकरण भी मौजूद थे.

कंपनी ने क्या लगाया आरोप

कंपनी ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी ने कंपनी की रोबोट निर्माण प्रणाली, मशीन, रोबोट बनाने के पार्ट्स और अन्य सामान कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति को बेचकर रकम हासिल की. साथ ही आरोप है कि कंपनी के देनदारों से सीधे संपर्क कर बकाया रकम अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई गई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के रोबोटिक पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर दूसरी मशीन तैयार करने का प्रयास किया गया. इसमें Monstar Truck Wheel, MK-15 Remote और उसके पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स, LiDAR सेंसर और UGV समेत अन्य उपकरणों का उल्लेख है, कंपनी का आरोप है कि डीएलबी जयपुर, राजस्थान के कार्यालय में भी कंपनी के फर्जी दस्तावेज लगाए गए और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया.