/Rajasthan News: 19वां राष्ट्रीय रोजगार मेला, 51 हजार युवाओं को मिली नौकरी, जयपुर में अश्विनी वैष्णव ने बांटे जॉइनिंग लेटर

Rozgar Mela 2026 Jaipur: देश के बेरोजगार युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शनिवार को एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए 19वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का भव्य शुभारंभ किया. पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर एक साथ देश भर के 51 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे.

इसी कड़ी में गुलाबी नगरी जयपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. जयपुर केंद्र पर कुल 420 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिनमें से 263 अभ्यर्थी कार्यक्रम में खुद मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

वैश्विक समझौते लाएंगे रोजगार की बाढ़- पीएम नरेंद्र मोदी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया कूटनीतिक दौरों का जिक्र करते हुए युवाओं का हौसला बढ़ाया. पीएम मोदी ने कहा, 'हाल ही में मेरी पांच देशों की विदेश यात्रा के दौरान दुनिया की बड़ी कंपनियों और वैश्विक नेताओं ने भारत के युवाओं की तकनीकी क्षमता और कौशल की जमकर सराहना की है.' पीएम ने बताया कि स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व डिजिटल इनोवेशन, नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और यूएई (UAE) के साथ ऊर्जा साझेदारी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते हुए हैं, जो भविष्य में युवाओं के लिए नौकरियों के द्वार खोलेंगे. नीदरलैंड की दिग्गज कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से देश में सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजी से स्थापित की जा रही हैं. इसके साथ ही शिप बिल्डिंग, रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में विकसित हो रही है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है.

रेलवे में 1.61 लाख भर्तियां जारी, राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी 200 नई ट्रेनें-अश्विनी वैष्णव

जयपुर के समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में चल रहे ऐतिहासिक सुधारों और रोजगार के आंकड़ों का ब्योरा सामने रखा.रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में वर्तमान में 1 लाख 60 हजार 778 पदों पर भर्ती प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है, जिसके लिए देश के 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी प्रयासरत हैं. अब वर्षों पुरानी लचर व्यवस्था को खत्म कर 'वार्षिक भर्ती कैलेंडर' लागू किया गया है, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण लग चुका है.पिछले 10 वर्षों में देशभर में रिकॉर्ड 36 हजार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं. राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से आने वाले समय में 200 नई ट्रेनें चलाने की क्षमता विकसित हो जाएगी, जिससे राजस्थान की कनेक्टिविटी देश के कोने-कोने से और मजबूत होगी.

मरुधरा के रेलवे विकास को मिले ₹19,000 करोड़-भूपेंद्र यादव

समारोह में मौजूद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र सरकार के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि हर दो महीने में रोजगार मेले का आयोजन युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.राजस्थान में रेलवे के कायाकल्प के लिए केंद्र ने 19 हजार करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट दिया है. इसके तहत 4 हजार करोड़ रुपए की लागत से सूबे के 85 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक विकास कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से हमेशा 'देश प्रथम' की भावना के साथ अपनी सेवाएं देने का आह्वान किया.

25 होनहारों को मंच पर मिले जॉइनिंग लेटर

इस गरिमामय समारोह की शुरुआत में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (GM) अमिताभ ने सभी अतिथियों का स्वागत किया. इस दौरान जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी युवाओं को संबोधित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम के खास पल में दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने 25 चयनित अभ्यर्थियों को मंच पर बुलाकर अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसे पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे.