Jaipur News: RUHS अस्पताल में शुरू हुआ हाईटेक एलर्जी क्लिनिक, 5 हजार की जांच होगी अब बिल्कुल मुफ्त

Rajasthan News: जयपुर के RUHS अस्पताल में निशुल्क एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत हुई है. यहां 75 तरह की एलर्जी (धूल, पराग, भोजन आदि) की जांच होगी, जो प्राइवेट में 5,000 रुपये तक की होती है. डॉ. विनोद जोशी और डॉ. मोहनिश ग्रोवर की टीम इस पहल से प्रदेश के हजारों एलर्जी मरीजों को बड़ी राहत देगी.
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Jaipur News: बदलते पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण के बीच एलर्जी आज एक वैश्विक महामारी का रूप ले रही है. भारत में भी करीब 20 से 30 प्रतिशत आबादी एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा और त्वचा रोगों से जूझ रही है. इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए जयपुर के आरयूएचएस (RUHS) अस्पताल ने एक बड़ी राहत भरी पहल की है.
75 प्रकार के एलर्जेन की होगी सटीक जांच
अस्पताल में शुरू हुए इस विशेष एलर्जी क्लिनिक में मरीजों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं जुटाई गई हैं. बता दें कि यहाँ धूल, मिट्टी, पराग कण (राजस्थान पोलन कैलेंडर के अनुसार) और विभिन्न खाद्य पदार्थों सहित कुल 75 प्रकार के एलर्जेन की पहचान की जा रही है. वहीं निजी अस्पतालों और लैब में इस जांच का खर्च आमतौर पर 4,000 से 5,000 रुपये तक आता है, लेकिन RUHS में यह सुविधा आम जनता के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है.
विशेषज्ञों की टीम संभालेगी मोर्चा
इस क्लिनिक की शुरुआत के दौरान चिकित्सा जगत के कई दिग्गज मौजूद रहे. इनमें RUHS के प्रिंसिपल डॉ. विनोद जोशी, एमएस डॉ. अनिल गुप्ता, ईएनटी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. मोहनिश ग्रोवर, एचओडी डॉ. राघव मेहता और डॉ. रश्मि अग्रवाल शामिल थे. इन वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में मरीजों को सटीक परामर्श और उपचार मिल सकेगा.
क्यों बढ़ रही है एलर्जी?
चिकित्सकों के अनुसार, एलर्जी के बढ़ते मामलों के पीछे कई मुख्य कारण हैं. बढ़ता वायु प्रदूषण और धूल-मिट्टी. बदलता खान-पान और शहरीकरण. और राजस्थान की जलवायु के अनुसार विशेष मौसम में पराग कणों की अधिकता आदि.
क्लिनिक से मरीजों को क्या लाभ होगा?
अक्सर मरीज लंबे समय तक सर्दी-खांसी या त्वचा की खुजली से परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें असली कारण (एलर्जेन) का पता नहीं चल पाता. इस क्लिनिक में होने वाली जांच से यह साफ हो सकेगा कि मरीज को किस विशेष चीज से एलर्जी है, जिससे इलाज अधिक प्रभावी और सटीक होगा.
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