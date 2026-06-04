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Rajasthan News: जयपुर में ‘Run for Environment’, अल्बर्ट हॉल से गूंजा हरित राजस्थान का संदेश, मंत्री संजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

Rajasthan News: जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर अल्बर्ट हॉल से 'रन फॉर एनवायरनमेंट' दौड़ का आयोजन किया गया . मंत्री संजय शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाई. इस दौरान हजारों लोगों ने वृक्षारोपण और हरित राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 04, 2026, 08:26 AM|Updated: Jun 04, 2026, 08:27 AM
Rajasthan News: जयपुर में ‘Run for Environment’, अल्बर्ट हॉल से गूंजा हरित राजस्थान का संदेश, मंत्री संजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी
Image Credit: Rajasthan News

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर की सुबह एक बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान संदेश के साथ शुरू हुई. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आज सुबह 6 बजे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से 'रन फॉर एनवायरनमेंट' (पर्यावरण के लिए दौड़) का भव्य आयोजन किया गया.इस विशेष दौड़ को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया .

अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक बना ग्रीन कॉरिडोर
सुबह की सुहानी हवा के बीच यह दौड़ अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई. प्रतिभागी अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर त्रिमूर्ति सर्किल, जेडीए सर्किल और गांधी सर्किल होते हुए गुजरे.पर्यावरण संरक्षण के नारों और उत्साह के साथ यह दौड़ वापस अल्बर्ट हॉल पर आकर ही संपन्न हुई.

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एनसीसी कैडेट्स से लेकर सेना के जवानों तक
पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में समाज का हर वर्ग सड़कों पर उतरा. दौड़ में बड़ी संख्या में एनसीसी (NCC) कैडेट्स, एनएसएस (NSS) के स्वयंसेवक, मार्शल आर्ट्स के स्काउट एवं गाइड्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र शामिल हुए.इनके साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी, वन विभाग के अफसर, सेना व पुलिस के जवान, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि और जागरूक जयपुरवासियों (जयपुरराइट्स) ने कदम से कदम मिलाकर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई .इस साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस-2026 की बेहद खास थीम तय की गई है. 'प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए'. इसी थीम को केंद्र में रखकर राजस्थान को हरा-भरा बनाने का खाका खींचा जा रहा है.

कार्यक्रम के दौरान वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) आनंद कुमार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) अरिजीत बनर्जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे .

मंत्री के नेतृत्व में ली शपथ, किया वृक्षारोपण
दौड़ के समापन पर मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में वहां मौजूद सभी लोगों ने सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण और धरती को बचाने के लिए शपथ संकल्प लिया . इसके बाद मंत्री ने परिसर में पौधारोपण (वृक्षारोपण) कर राज्य सरकार की 'हरित राजस्थान' के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया.

वहां मौजूद सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे न केवल पौधे लगाएंगे, बल्कि उनके बड़े होने तक उनकी पूरी देखभाल भी करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य मिल सके.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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