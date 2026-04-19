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Rajasthan news: 14 घंटे की सफाई या सिर्फ इवेंट? अगले ही दिन जयपुर में फिर कचरे के ढेर, नगर निगम पर उठे बड़े सवाल

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम की 'सफाई मैराथन' महज एक दिन का इवेंट बनकर रह गई. 14 घंटे में रिकॉर्ड कचरा उठाने के बावजूद अगले ही दिन शहर फिर से गंदगी के ढेर में दब गया. नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही की कमी से जनता में भारी नाराजगी है.

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Apr 19, 2026, 05:58 PM|Updated: Apr 19, 2026, 05:58 PM
Rajasthan news: 14 घंटे की सफाई या सिर्फ इवेंट? अगले ही दिन जयपुर में फिर कचरे के ढेर, नगर निगम पर उठे बड़े सवाल
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Jaipur Municipal Corporation: राजधानी जयपुर को 'क्लीन सिटी' बनाने के लिए नगर निगम ने शनिवार को 14 घंटे की 'सफाई मैराथन' दौड़ाई. दावा किया गया कि 9 हजार कर्मचारियों और 1500 गाड़ियों ने मिलकर एक ही दिन में 6 हजार मीट्रिक टन (MT) कचरा साफ कर शहर को चमका दिया. लेकिन रविवार सुबह होते ही इस 'रिकॉर्ड' की हवा निकल गई. शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर कचरे के ढेर फिर से अपनी जगह बना चुके हैं, जिससे अब निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

एक दिन का 'शो', अगले दिन वही हाल
शनिवार को जिस उत्साह के साथ मेगा अभियान चलाया गया, रविवार को वह पूरी तरह नदारद दिखा. बता दें कि शहर के कई इलाकों में सुबह नियमित झाड़ू तक नहीं लगी. गलियां फिर से पॉलीथीन और मलबे से अटी नजर आईं. निगम ने 'ओपन डिपो' (खुले कचरा घर) खत्म करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में शहर में आज भी दर्जनों ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कचरा सड़कों पर फैल रहा है.

स्कूलों के बाहर गंदगी का अंबार
सबसे चिंताजनक स्थिति शिक्षण संस्थानों के पास देखी गई. कई स्कूलों के मुख्य गेट के पास ही कचरा डाला जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे बदबू और मच्छरों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं. लोगों का सीधा सवाल है-'हमें साल में एक दिन की 'मैराथन' नहीं, बल्कि साल के 365 दिन नियमित सफाई चाहिए.'

सिस्टम पर उठे 5 बड़े सवाल
यदि क्षमता है तो रोज क्यों नहीं? जब 9 हजार कर्मचारी एक दिन में शहर चमका सकते हैं, तो बाकी दिन शहर लावारिस क्यों छोड़ दिया जाता है? मॉनिटरिंग कहाँ है? क्या बायोमेट्रिक हाजिरी और जीपीएस केवल कागजों तक सीमित हैं? डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का सिस्टम होने के बावजूद सड़कों पर कचरा क्यों आ रहा है? इवेंट या जिम्मेदारी? क्या यह अभियान केवल सुर्खियां बटोरने के लिए था, क्योंकि 'मेंटेनेंस' का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा. जवाबदेही किसकी? गंदगी मिलने पर वार्ड स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती?

अधिकारियों का पक्ष (संभावित)
हालांकि निगम के अधिकारी इसे 'सस्टेनेबल मॉडल' बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर सफाई की निरंतरता (Continuity) गायब है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कचरा उठाने वाली गाड़ियों का रूट चार्ट और कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे मेगा अभियान 'वोट बैंक' या 'इवेंट' से ज्यादा कुछ साबित नहीं होंगे.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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