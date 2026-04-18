/Rajasthan News: जयपुर में सफाई सेवा मैराथन-2026, 14 घंटे का मेगा क्लीनअप, स्वच्छता हीरो बनेंगे टॉप परफॉर्मर

Swachh Survey 2025-26 Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर को देश के सबसे साफ-सुथरे शहरों की कतार में खड़ा करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है. 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26' की तैयारियों के बीच कल जयपुर में एक ऐतिहासिक ‘सफाई सेवा मैराथन’ का आयोजन होने जा रहा है. यह महज एक रूटीन अभियान नहीं, बल्कि शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया एक बड़ा 'स्वच्छता चैलेंज' है.

14 घंटे की नॉन-स्टॉप सफाई

नगर निगम का यह मेगा अभियान सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा. लगातार 14 घंटों तक चलने वाले इस सफाई महाकुंभ की खास बिन्दू- जयपुर के सभी 13 जोन और 150 वार्डों में एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा. निगम आयुक्त ओम कसेरा के नेतृत्व में अधिकारियों से लेकर फील्ड स्टाफ तक की पूरी टीम सड़कों और गलियों में मुस्तैद रहेगी. शहर से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 2200 टन कचरे का त्वरित निपटान और उन इलाकों की सफाई जहाँ सामान्यतः ध्यान कम जाता है.

मिलेगा स्वच्छता हीरो का खिताब और नकद इनाम

अभियान को उत्साहजनक बनाने के लिए इसे एक प्रतियोगिता का रूप दिया गया है. टीमों के प्रदर्शन के आधार पर CSI (मुख्य सफाई निरीक्षक) की रैंकिंग की जाएगी. बता दें कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली टीमों को भारी नकद पुरस्कार दिया जाएगा. टॉप परफॉर्मर्स को 'स्वच्छता हीरो' और 'स्टार ऑफ नगर निगम' के खिताब से नवाजा जाएगा. विजेताओं की तस्वीरें एक महीने तक निगम मुख्यालय में सम्मान के साथ प्रदर्शित की जाएंगी.

जनभागीदारी से बनेगा 'सुंदर जयपुर'

आयुक्त ओम कसेरा का मानना है कि शहर की सफाई केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने अपील की है कि जयपुरवासी इस मैराथन में अपनी भागीदारी निभाएं. निगम का मुख्य फोकस हर गली-मोहल्ले के कचरा पॉइंट को साफ करने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर है, ताकि "स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर" का सपना धरातल पर उतरे.