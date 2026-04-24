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Rajasthan News: जयपुर सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ASI की सतर्कता से मां-बच्चे की बची जान

Rajasthan News: जयपुर के सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर से गिर रही महिला और बच्चे को ASI दुर्गा प्रसाद ने अपनी सूझबूझ से बचा लिया. संतुलन बिगड़ने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पुलिसकर्मी की मुस्तैदी ने दोनों को सुरक्षित बचा लिया, जिसकी अब चारों ओर सराहना हो रही है.

Edited byArti PatelReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 24, 2026, 01:57 PM|Updated: Apr 24, 2026, 01:57 PM
Rajasthan News: जयपुर सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ASI की सतर्कता से मां-बच्चे की बची जान
Image Credit:

Jaipur News: राजधानी के व्यस्ततम सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर आज दोपहर एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने पुलिस की मानवीय संवेदना और मुस्तैदी की मिसाल पेश कर दी. एस्केलेटर पर चढ़ते समय हुए एक हादसे में एएसआई की सतर्कता से एक महिला और मासूम बच्चे की जान बाल-बाल बच गई.

एस्केलेटर पर बिगड़ा संतुलन
बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ एस्केलेटर से ऊपर जा रही थीं. अचानक सीढ़ियों की गति के साथ तालमेल न बैठने के कारण महिला का संतुलन बिगड़ गया. स्थिति इतनी गंभीर थी कि महिला के पीछे गिरने के साथ ही बच्चा भी एस्केलेटर की चलती हुई सीढ़ियों के बीच फिसलने की कगार पर था.

पलक झपकते ही पहुंचे एएसआई
वहीं स्टेशन पर तैनात प्रभारी दुर्गा प्रसाद (ASI) ने जैसे ही महिला को लड़खड़ाते देखा, उन्होंने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी. जब तक लोग कुछ समझ पाते, दुर्गा प्रसाद ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए गिर रही महिला और फिसलते हुए बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित थाम लिया. उनकी इस फुर्ती की वजह से दोनों को खरोंच तक नहीं आई.

चारों ओर हो रही सराहना
इस जांबाजी और सूझबूझ के लिए पुलिस कंट्रोल रूम ने एएसआई दुर्गा प्रसाद की जमकर प्रशंसा की है. मेट्रो स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने भी तालियां बजाकर पुलिसकर्मी का उत्साहवर्धन किया. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दुर्गा प्रसाद ने जनसेवा ही संकल्प के नारे को चरितार्थ किया है.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

SMS स्टेडियम में टिकट को लेकर हंगामा

जयपुर के SMS स्टेडियम में मैच टिकटों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. सुबह 6 बजे से लंबी कतारों में खड़ी जनता का धैर्य तब जवाब दे गया, जब घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिले.

आक्रोशित भीड़, विशेषकर महिलाओं ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग में पारदर्शिता नहीं है और केवल रसूखदारों को प्रवेश दिया जा रहा है. स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा. इस अव्यवस्था के कारण खेल प्रेमियों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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