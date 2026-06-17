/Rajasthan News: SMS अस्पताल की धन्वंतरि OPD में अफरातफरी, छुट्टी के कारण सिर्फ 2 घंटे चली ओपीडी, बिना इलाज लौटे मरीज

Jaipur SMS Hospital: राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के धन्वंतरि ओपीडी ब्लॉक में आज भारी अव्यवस्था और मरीजों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. अवसर था महाराणा प्रताप जयंती का, जिसके चलते सरकारी अवकाश होने के कारण ओपीडी का समय बेहद सीमित यानी केवल दो घंटे (सुबह 9 से 11 बजे तक) ही रखा गया था. लेकिन समय में हुए इस बदलाव की पूर्व सूचना या जानकारी न होने के कारण दूर-दराज से आए सैकड़ों मरीज अस्पताल में फंस गए और उन्हें बिना परामर्श के ही वापस लौटना पड़ा.

11 बजते ही बंद की लाइटें और पंखे, ओपीडी से निकाला बाहर

जैसे ही घड़ी में सुबह के 11 बजे, धन्वंतरि ओपीडी के प्रमुख विभागों जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और मेडिसिन में डॉक्टरों ने मरीजों को देखना बंद कर दिया. ओपीडी काउंटरों और कमरों की लाइटें व पंखे बंद कर दिए गए और सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीजों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया.

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इस दौरान ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थीं. कई घंटे लाइनों में खड़े रहने के बाद जब ओपीडी बंद हुई, तो मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा. मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की.

मरीजों का तीखा सवाल

अस्पताल में आए पीड़ितों और उनके परिजनों ने प्रशासन को जमकर आड़े हाथों लिया. मरीजों के मुख्य आरोप और शिकायतें इस प्रकार थीं.मरीजों का कहना था कि जब डॉक्टरों को 11 बजे के बाद मरीजों को देखना ही नहीं था, तो अस्पताल के काउंटरों पर ओपीडी की पर्चियां (टोकन) क्यों काटी जा रही थीं? ओपीडी परिसर में लगी एलईडी (LED) स्क्रीन्स पर टोकन नंबर तो प्रदर्शित हो रहे थे, लेकिन मरीजों को उनके नंबर के क्रमानुसार अंदर नहीं भेजा जा रहा था. कुछ मरीजों ने आरोप लगाया कि उनके बाद में आने वाले रसूखदार लोगों को डॉक्टरों के पास पहले भेज दिया गया.भारी भीड़ को नियंत्रित करने या कतारों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए शुरुआत में कोई सुरक्षा गार्ड मौके पर तैनात नहीं था. हालांकि, बाद में मीडिया के कैमरे देखकर आनन-फानन में व्यवस्था संभालने का प्रयास किया गया.

दूर-दराज और अन्य राज्यों से आए मरीज हुए बेहाल

इस अव्यवस्था की सबसे गाज उन गरीब और बेबस मरीजों पर गिरी जो दूसरे राज्यों या राजस्थान के सुदूर ग्रामीण इलाकों से भारी किराया खर्च कर जयपुर पहुंचे थे. कई मरीजों ने बताया कि उन्होंने बाहर की निजी लैब से महंगी जांचें भी करवा ली थीं, लेकिन केवल दो घंटे की सीमित अवधि के कारण उन्हें डॉक्टर से परामर्श की एक पर्ची तक नसीब नहीं हो सकी. मरीजों ने पुरजोर मांग की है कि भविष्य में किसी भी त्योहार या सरकारी छुट्टी के दिन ओपीडी की टाइमिंग में होने वाले बदलावों की जानकारी समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से पहले ही सार्वजनिक की जानी चाहिए.