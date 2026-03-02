Zee Rajasthan
होली पर जयपुर का SMS अस्पताल हाई अलर्ट पर, 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर

Rajasthan News: जयपुर का SMS अस्पताल होली पर अलर्ट मोड पर है. न्यूरोसर्जरी और ट्रामा सहित सभी बड़े विभागों में अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है. स्किन एचओडी ने केमिकल रंगों से बचने और त्वचा पर नारियल तेल लगाने की सलाह दी है.

होली पर जयपुर का SMS अस्पताल हाई अलर्ट पर, 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर

SMS Hospital On Holi Alert: होली और धुलंडी के उल्लास के बीच किसी भी अप्रिय स्थिति या दुर्घटना से निपटने के लिए राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने कमर कस ली है. अस्पताल प्रशासन ने 2 और 3 मार्च के लिए पूरे परिसर को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए हैं.

इमरजेंसी सेवाओं में एक्स्ट्रा मुस्तैदी
त्योहार के दौरान सड़क दुर्घटनाओं, आपसी झगड़ों और रंगों से होने वाली एलर्जी के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. न्यूरोसर्जरी, अस्थि रोग, प्लास्टिक सर्जरी, नेत्र रोग, त्वचा रोग और जनरल मेडिसिन विभाग के अध्यक्षों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने को कहा गया है. ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त ड्यूटियां लगाई गई हैं. आवश्यक दवाइयों, पट्टियों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का स्टॉक सुनिश्चित कर लिया गया है.

'होली पर हर साल इमरजेंसी केस बढ़ जाते हैं, इसलिए सभी नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.'

-डॉ. प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त अधीक्षक एवं प्रवक्ता, SMS अस्पताल

त्वचा विशेषज्ञों की सलाह
SMS अस्पताल के स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. दीपक माथुर ने रंगों के शौकीनों के लिए जरूरी सावधानी साझा की है. बता दें कि रंगों से खेलने से पहले शरीर पर नारियल का तेल या वैसलीन जरूर लगाएं. यह त्वचा और केमिकल युक्त रंगों के बीच एक सुरक्षा परत का काम करता है. जितना हो सके केमिकल मिश्रित पक्के रंगों और चटक गुलाल से दूर रहें. यदि आंखों में जलन, त्वचा पर खुजली या सूजन महसूस हो, तो घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें.

हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी
अस्पताल प्रशासन ने ट्रामा और इमरजेंसी सेवाओं के लिए नोडल अधिकारियों को 24 घंटे ऑन-कॉल रहने के आदेश दिए हैं, ताकि गंभीर स्थिति में तुरंत निर्णय लिए जा सकें.

होली पर्व को लेकर रेलवे स्टशनों पर यात्रियों की भीड

जयपुर में होली के पर्व को लेकर लोगों अपने गतंव्य जाने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पहुंच रहे. वहीं रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भीड को देखते हुए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान व अधिकारी गश्त करते साथ ही यात्रियों के आवागमन के लिए बेरिकेडस लगाकर सुगम व्यवस्था की गई.

