/Rajasthan News: जयपुर में हथियारबंद बदमाशों की दस्तक, CCTV में कैद ‘कच्छा-बनियान गिरोह’ जैसे चोर, इलाके में दहशत

राजधानी जयपुर के सूर्य नगर (तारों की कूट इलाका) में देर रात हथियारबंद बदमाशों के एक गिरोह द्वारा मकानों में चोरी का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चोरी की नीयत से आए इन बदमाशों की पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज सामने आने के बाद से ही पूरे इलाके के स्थानीय निवासियों में भारी दहशत और खौफ का माहौल है.

खिड़की-दरवाजे खोलकर घर में घुसने का प्रयास

जानकारी के अनुसार, देर रात करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश हथियारों से लैस होकर इस रिहायशी इलाके में दाखिल हुए. बता दें कि बदमाशों ने इलाके के मकानों को निशाना बनाते हुए उनकी खिड़कियां और दरवाजे खोलकर चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश की. गनीमत यह रही कि खिड़की-दरवाजे खुलने की आहट पाकर घर के लोग समय रहते जाग गए. मकान मालिकों के जागने और शोर मचने की भनक लगते ही बदमाश घबरा गए और बिना किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिए मौके से दुम दबाकर फरार हो गए.

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CCTV में दिखा खौफनाक हुलिया

इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसने पुलिस और जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है. फुटेज में नजर आ रहे बदमाशों का हुलिया पुराने समय में देश और प्रदेश में सक्रिय रहे कुख्यात 'कच्छा-बनियान गिरोह' से हूबहू मेल खाता दिख रहा है.

शरीर पर ऑयल लगाने की आशंका

सीसीटीवी फुटेज में सभी बदमाश बेहद कम कपड़ों (अंडरगारमेंट्स) में दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों और हुलिए को देखकर आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ऑइल (तेल) लगाया हुआ था. गौरतलब है कि इस तरह के गिरोह वारदात के दौरान पकड़े जाने या हाथापाई की स्थिति में आसानी से फिसलकर भागने के लिए शरीर पर भारी मात्रा में तेल या ग्रीस लगाते हैं.हालांकि, जयपुर कमिश्नरेट इलाके में पिछले कई वर्षों से इस कच्छा-बनियान गिरोह की कोई बड़ी या सक्रिय गतिविधि दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इस नए फुटेज को देखकर स्थानीय लोग इसी खूंखार गिरोह की वापसी की तस्दीक कर रहे हैं.

पुलिस खंगाल रही फुटेज, इलाके में गश्त तेज

वारदात और गिरोह की दस्तक की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित परिवारों से बात की और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है और बदमाशों के हुलिए व कद-काठी के आधार पर उनकी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस की रात्रि गश्त को भी बढ़ा दिया गया है.