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जयपुर के मंदिरों में ठाकुरजी के लिए स्पेशल इंतजाम; जलविहार, चंदन लेप और गुलाब जल की फुहारों से मिल रही राहत

Rajasthan News: जयपुर में भीषण गर्मी के बीच मंदिरों में ठाकुरजी के लिए 'समर स्पेशल जलविहार झांकियां' सजाई जा रही हैं. आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर सहित कई स्थानों पर चंदन लेप, गुलाब जल के फव्वारों और फूलों के बंगलों से ठाकुरजी को शीतलता दी जा रही है.

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: May 17, 2026, 03:57 PM|Updated: May 17, 2026, 04:01 PM
जयपुर के मंदिरों में ठाकुरजी के लिए स्पेशल इंतजाम; जलविहार, चंदन लेप और गुलाब जल की फुहारों से मिल रही राहत
Image Credit: File Photo

Thakurji Temples Jaipur: राजधानी जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी और आसमान से बरसती आग के कारण रिकॉर्ड तोड़ तापमान से जूझ रहा है. बाहर चल रही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है. लेकिन इस भीषण तपिश के बीच छोटी काशी के आराध्य देवों के दरबार में भक्ति और शीतलता का एक बेहद अनोखा व आत्मीय संगम देखने को मिल रहा है. इंसानों के साथ-साथ अब लाडले ठाकुरजी को भी गर्मी से राहत देने के लिए जयपुर के प्रमुख मंदिरों में विशेष “समर स्पेशल इंतजाम” शुरू हो गए हैं. मंदिरों के भीतर अब वातानुकूलित (AC) मशीनों के बजाय पारंपरिक जलविहार, खुशबूदार फव्वारों और फूलों के बंगलों के जरिए ठाकुरजी को ठंडक पहुंचाई जा रही है.

आनंद कृष्ण बिहारी और बृजनिधि मंदिर में सजी 'जलविहार झांकी'
शहर के परकोटे स्थित ऐतिहासिक आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर और बृजनिधि मंदिर समेत कई प्रमुख देवालयों में इन दिनों ग्रीष्मकालीन सेवा और विशेष श्रृंगार का दौर शुरू हो चुका है.इन मंदिरों में ठाकुरजी के सम्मुख विशेष जल विहार झांकियां सजाई जा रही हैं. गर्भगृह में छोटे-छोटे पारंपरिक फव्वारे लगाए गए हैं, जिनसे ठंडे जल की बूंदें अनवरत बरस रही हैं.ठाकुरजी को शीतलता प्रदान करने के लिए पानी में प्रचुर मात्रा में गुलाब जल, केवड़ा और असली इत्र मिलाया जा रहा है, जिससे पूरा मंदिर परिसर एक अलौकिक खुशबू से महक उठा है.

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चंदन का शीतल लेप और फूलों का बंगला
ठाकुरजी की ग्रीष्मकालीन चर्या में उनके पहनावे से लेकर खान-पान और लेप तक में भारी बदलाव किया गया है.बता दें कि ज्येष्ठ मास की इस भयंकर तपन से बचाने के लिए ठाकुरजी को मलयगिरि के शुद्ध चंदन का विशेष लेप लगाया जा रहा है. मान्यता है कि चंदन की तासीर बेहद ठंडी होती है, जो विग्रह को शीतलता देती है.ठाकुरजी को सूती (कॉटन) के बेहद हल्के पोशाक धारण करवाए जा रहे हैं. साथ ही मोगरा, गुलाब, चमेली और रजनीगंधा के सुगन्धित फूलों से बने 'फूल बंगलों' में ठाकुरजी को विराजमान किया जा रहा है.

"जब भक्तों को लगती है गर्मी, तो ठाकुरजी को कैसे न दें शीतलता"
"यह पूरी तरह से वात्सल्य और सेवा भाव का विषय है. एक भक्त और सेवायत होने के नाते, जब हम बाहर इतनी भीषण गर्मी महसूस करते हैं, तो हमारे मन में यह भाव स्वतः आता है कि हमारे लाडले ठाकुरजी को भी तो गर्मी लग रही होगी. इसलिए इस तपन को दूर करने के लिए हमारे यहां सदियों से ग्रीष्मकालीन झांकियों और जलविहार की परंपरा है. ठाकुरजी को चंदन लेप, शीतल पेय और फव्वारों के बीच रिझाया जाता है."
— मातृप्रसाद, पुजारी (आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर, जयपुर)

श्रद्धालुओं को मिल रहा आध्यात्मिक सुकून
बाहर जहां लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं, वहीं मंदिरों के भीतर का शांत, शीतल और भक्तिमय वातावरण भक्तों को असीम मानसिक शांति दे रहा है. सुरीले भजनों की धुनों, पानी की रिमझिम बूंदों के बीच झूला झूलते ठाकुरजी और चंदन-इत्र की महक के बीच दर्शन करने के लिए रोज सुबह-शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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