/अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Jaipur To Bangkok Flight: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी के मामले में बड़ा झटका लगा है. जयपुर से बैंकॉक के बीच संचालित होने वाली एकमात्र फ्लाइट आज से बंद हो गई है. एयरलाइन ने फ्लाइट बंद होने के पीछे संचालन कारणों का हवाला दिया है. हालांकि एयरलाइन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एविएशन फ्यूल की लागत बढ़ने की वजह से एयरलाइन के लिए फ्लाइट संचालित कर पाना मुश्किल हो रहा है. वहीं बढ़ी हुई दरों पर पर्याप्त यात्रीभार भी नहीं मिल पा रहा था. आपको बता दें कि जयपुर से बैंकॉक के बीच एयर एशिया एयरलाइन की फ्लाइट संचालित हो रही थी. एयर एशिया की यह फ्लाइट जयपुर से बैंकॉक के डॉन मुआंग एयरपोर्ट के लिए संचालित हो रही थी. एयर एशिया ने देश के कुछ अन्य एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट संचालन कम करने के संकेत दिए हैं. आपको बता दें कि ईरान-अमेरिका युद्ध हालातों के चलते पहले से एयर कनेक्टिविटी को लेकर संकट चल रहा है. जयपुर से दुबई के बीच चलने वाली 2 फ्लाइट्स 1 मार्च से ही बंद चल रही हैं. अब फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से बैंकॉक की फ्लाइट बंद होने से हवाई यात्रियों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि एयरलाइन से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि बैंकॉक की यह फ्लाइट अक्टूबर से फिर से शुरू होगी.

जयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को झटका

- एयर एशिया की फ्लाइट FD-130/131 हुई आज से बंद

- बैंकॉक से रात 10:15 बजे फ्लाइट पहुंचती थी जयपुर

- जयपुर से रात 11:15 बजे फ्लाइट जाती थी बैंकॉक

- रविवार 10 मई को अंतिम बार संचालित हुई यह फ्लाइट

- बताया जा रहा, लखनऊ एयरपोर्ट से भी बैंकॉक फ्लाइट बंद की आशंका

- इससे पहले जयपुर से 1 मार्च से दुबई की 2 फ्लाइट हो गई थी बंद

- स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-58/57 हो गई थी 1 मार्च से बंद

- एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-196/195 भी हो चुकी है बंद

Add Zee News as a Preferred Source

अब मात्र 3 विदेशी शहरों के लिए फ्लाइट

जयपुर एयरपोर्ट से बैंकॉक की फ्लाइट बंद होने से इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बस नाम के लिए रह गई है. ईरान और अमेरिका युद्ध से पहले जयपुर एयरपोर्ट से 6 विदेशी शहरों के लिए 8 फ्लाइट संचालित हो रही थी. इनमें 2-2 फ्लाइट दुबई और अबूधाबी के लिए थी. जबकि एक-एक फ्लाइट शारजाह, मस्कट, बैंकॉक और कुआलालंपुर के लिए संचालित हो रही थी. दुबई की दोनों फ्लाइट 1 मार्च से बंद हैं. कुआलालंपुर की फ्लाइट 31 जनवरी से बंद है. ऐसे में अब बैंकॉक की फ्लाइट भी बंद होने के बाद मात्र 3 विदेशी शहरों के लिए फ्लाइट बची हैं. इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी के नाम पर जयपुर से वर्तमान में मात्र शारजाह, मस्कट और अबूधाबी के लिए ही फ्लाइट संचालित हो रही हैं.