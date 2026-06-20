/जयपुर से दरभंगा के लिए शुरू होगी नई ट्रेन, बिहारवासियों का लंबा इंतजार होगा खत्म

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में रहने वाले हजारों बिहार के लोगों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है, जो लंबे समय से जयपुर से बिहार के दरभंगा तक सीधी ट्रेन की मांग कर रहे थे.

इसको लेकर रेलवे ने फैसला लिया है, जिसके तहत जयपुर और दरभंगा के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 21 जून को किया जाएगा. कहा जा रहा है कि इस ट्रेन के शुरू होने से बिहार जाने वाले लोगों का सफर आसान हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

खातीपुरा रेलवे स्टेशन को मिलेगी नई पहचान

इसके चलते रेलवे की ओर से ट्रेन के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को जयपुर आ सकते हैं और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा सकता है. इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह जयपुर जंक्शन के बजाय खातीपुरा रेलवे स्टेशन से संचालित होगी, जिससे खातीपुरा स्टेशन को भी नई पहचान मिल सकती है.

जयपुर और इसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, जिनमें नौकरीपेशा कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी और मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं. त्योहारों, छुट्टियों और विशेष मौकों पर अपने राज्य जाने के लिए उन्हें अक्सर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. कभी कन्फर्म टिकट नहीं मिलती है, जिससे यात्रियों को दूसरे शहरों से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी या फिर लंबी दूरी की बस का सहारा लेना पड़ता था. अब नई ट्रेन शुरू होने से यात्रियों का सफर आसान हो सकता है.

सीधी ट्रेन से यात्रियों को होगा फायदा

दरभंगा उत्तर बिहार और मिथिलांचल इलाके का प्रमुख शहर माना जाता है. राजस्थान में भी मिथिलांचल इलाके से जुड़े लोगों की बड़ी आबादी रहती है. इसके चलते जयपुर से दरभंगा के लिए सीधी ट्रेन शुरू होने से इलाके के लोगों को राहत मिल सकती है. इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ट्रेन काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इसके शुरू होने से यात्रियों को सीधा रास्ता मिल जाएगा.

नई ट्रेन के संचालन के लिए खातीपुरा रेलवे स्टेशन का चयन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रेलवे बीते कुछ समय से इस स्टेशन के विकास और यहां से ट्रेनों के संचालन को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. नई ट्रेन शुरू होने के बाद स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे आसपास को लोगों को काफी फायदा होगा. हालांकि रेलवे ने अभी तक ट्रेन के स्टॉपेज, संचालन के दिनों और किराए से जुड़ी हुई जानकारी नहीं दी है. हालांकि ट्रेन की घोषणा के बाद जयपुर में रहने वाले बिहार के लोगों में खुशी है.