/जयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरूआत, भूजल स्तर सुधारने के लिए RIC में जुटीं कॉर्पोरेट हस्तियां

Jaipur Vande Ganga Jal Sanrakshan Abhiyan: प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने और पानी की हर बूंद को सहेजने के लिए राजधानी जयपुर में एक बड़े जन-आंदोलन का शंखनाद हुआ है. जयपुर में जल संरक्षण और जन-जागरूकता को गति देने के उद्देश्य से 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का भव्य शुभारंभ किया गया है. 25 मई से शुरू होकर आगामी 5 जून 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत आमजन और औद्योगिक जगत को जल संचय की मुहिम से जोड़ा जा रहा है.

इसी कड़ी में आज जयपुर के झालाना स्थित 'राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर' (RIC) में एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को गति देना है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर ने किया कार्यशाला का उद्घाटन

जिला प्रशासन और जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि और जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल तथा जिला कलेक्टर संदेश नायक ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया. इस मौके पर औद्योगिक जगत के नामी प्रतिनिधियों, पर्यावरणविदों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया और राजस्थान के जल संकट को दूर करने के रोडमैप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया.

घटते भूजल स्तर पर चिंता

कार्यशाला के दौरान प्रदेश में तेजी से नीचे जा रहे भूजल स्तर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई. वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल सरकारी प्रयासों से जल संकट को नहीं टाला जा सकता. इसके लिए हर इमारत और कारखाने में वर्षा जल संचय प्रणालियों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा.पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर भूजल पुनर्भरण की गतिविधियों को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा.

गैप फंडिंग के लिए CSR और जनसहयोग का सहारा

इस कार्यशाला का एक बड़ा एजेंडा 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 और 2.3' के तहत राज्य मद से स्वीकृत कार्यों को पूरा करना रहा. इन कार्यों में जो वित्तीय अंतर (गैप फंडिंग) आ रहा है, उसे पूरा करने के लिए जिले के औद्योगिक घरानों से सीएसआर (CSR) फंड के जरिए और आमजन से आर्थिक सहयोग देने की अपील की गई है. कार्यशाला में अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता बढ़ाने की रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

जोगाराम पटेल (प्रभारी मंत्री, जयपुर)

'प्रदेश में भूजल स्तर बेहद चिंताजनक रफ्तार से घट रहा है. 'जल ही जीवन है' और इसी भावना को आत्मसात करते हुए सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्यों को गति देने और गैप फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट जगत और जनसहयोग को एक मंच पर लाया गया है. इस अभियान के तहत होने वाले हर कार्य का बकायदा ऑडिट कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे. मेरी सभी से अपील है कि पानी बचाने के साथ-साथ इस मानसून में अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएं.'