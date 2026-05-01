/Census 2027: जयपुर बनेगा राजस्थान का 'पावर हाउस'! जनगणना शुरू होते ही 19 से 26 सीटों का रास्ता साफ

Rajasthan Delimitation: अभी तक जयपुर जिले को 19 विधानसभा सीटों वाला जिला माना जाता है, लेकिन आने वाले समय में यह आंकड़ा बदल सकता है. नई जनगणना के अनुमान बता रहे हैं कि जयपुर की आबादी अब तेजी से बढ़कर करीब 75 से 80 लाख के बीच पहुंच रही है. नियम के मुताबिक हर 2.5 से 3 लाख लोगों पर एक विधायक होना चाहिए. ऐसे में आबादी के हिसाब से जयपुर में 6 से 7 नई सीटें जुड़ना लगभग तय माना जा रहा है.

राजस्थान विधानसभा की कुल सीटों में भी बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है. अभी जहां 200 सीटें हैं, वहीं यह संख्या बढ़कर करीब 270 तक जा सकती है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी पहले इस बात का संकेत दे चुके हैं कि जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में सीटें बढ़ सकती हैं. हालांकि अंतिम फैसला परिसीमन आयोग ही करता है, लेकिन राजधानी जयपुर में बदलाव होना तय माना जा रहा है.

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अगर सीटें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ेगा. माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहां आबादी तेजी से बढ़ रही है. कांग्रेस का पारंपरिक आधार गांवों में ज्यादा मजबूत माना जाता है. ऐसे में अगर शहरों में सीटें बढ़ती हैं तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

जयपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. चौमूं, आमेर और बस्सी जैसे क्षेत्रों में पुनर्गठन हो सकता है. वहीं बगरू और फुलेरा के इलाकों में भी सीमाएं बदली जा सकती हैं. कुल मिलाकर जयपुर में करीब आधा दर्जन से ज्यादा नई सीटें जुड़ने की संभावना जताई जा रही है.

शहर के अंदर आबादी का दबाव काफी बढ़ चुका है, जिससे मौजूदा सीटों को बांटने की जरूरत पड़ सकती है. सांगानेर जैसे बड़े क्षेत्र से ‘मानसरोवर’ या ‘मुहाना’ के नाम से नई सीट बन सकती है. झोटवाड़ा इलाके में भी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ‘वैशाली नगर’ या ‘बिंदायका’ को अलग करके नई सीट बनाई जा सकती है.

इसी तरह विद्याधर नगर से ‘मुरलीपुरा’ को अलग कर नया विधानसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है. अजमेर रोड पर तेजी से बसती कॉलोनियों को देखते हुए बगरू और दूदू के बीच ‘भांकरोटा’ या ‘दहमी कलां’ के आसपास नई सीट बनने की संभावना है.

इसके अलावा आमेर और जालसू के बीच दिल्ली रोड पर बढ़ते दबाव को देखते हुए ‘अचरोल’ या ‘जालसू’ को अलग सीट बनाया जा सकता है. वहीं चाकसू और शिवदासपुरा इलाके में भी विकास को ध्यान में रखते हुए ‘शिवदासपुरा’ के नाम से नई सीट बनने की चर्चा है. कुल मिलाकर आने वाले परिसीमन के बाद जयपुर की राजनीतिक तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ सकती है.