/World Heritage Day: जयपुर में पहली बार हेरिटेज वॉक, विरासत संग्रहालय से नाहरगढ़ दुर्ग तक दिखेगी संस्कृति की झलक

World Heritage Day 2026: कल यानी 18 अप्रैल को 'विश्व धरोहर दिवस'के अवसर पर गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न एक अनोखे अंदाज में मनाने जा रही है. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा पहली बार एक भव्य 'हेरिटेज वॉक' का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को अपनी प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है.

वॉक का रूट और समय

नाहरगढ़ दुर्ग अधीक्षक सोहन लाल चौधरी के अनुसार, यह पैदल यात्रा सुबह की ठंडी हवाओं के बीच आयोजित की जाएगी. समय सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक. विरासत संग्रहालय (किशनपोल बाजार). मार्ग छोटी चौपड़- गणगौरी बाजार-लंगर के बालाजी-नाहरगढ़ थाना-12 मोड़ मार्ग होते हुए नाहरगढ़ दुर्ग. और इसी मार्ग से प्रतिभागी वापस लौटेंगे.

डिजिटल हुआ इतिहास, QR-Code से मिलेगी जानकारी

इस हेरिटेज वॉक को आधुनिक रंग देते हुए विभाग ने स्मारकों के लिए QR-Code तैयार किए हैं, वॉक के दौरान प्रतिभागी स्मारकों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके उनका इतिहास जान सकेंगे. यह जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 'साउंड' (ऑडियो) के रूप में उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटकों को सुनने और समझने में आसानी होगी.

साफ-सफाई और सहयोग

हेरिटेज वॉक के पूरे रास्ते को चमकाने के लिए नाहरगढ़ प्रशासन और नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस आयोजन में वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़, सरस डेयरी और जयपुर मेट्रो भी सहयोगी के रूप में शामिल हैं. गौरतलब है कि छोटी चौपड़ के अंडरग्रा उंड में बनी 'पुरातत्व कला दीर्घा' वर्तमान में जयपुर मेट्रो के पास है, जो वॉक का एक मुख्य आकर्षण रहेगी.

प्रतिभागियों के लिए सम्मान

इस जागरूकता वॉक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा मेडल भी वितरित किए जाएंगे. इस वॉक में जयपुर के अलावा राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है.