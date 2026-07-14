/राजस्थान में 63 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचा नल का पानी, गांवों में बदली तस्वीर

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Rajasthan News: राजस्थान में ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाने की रफ्तार बढ़ी है. साल 2019 में जहां केवल 11 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था. वहीं, अब यह आंकड़ा बढ़कर 59 फीसदी तक पहुंच गया है. अब तक 63.61 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शेष योजनाएं तय समय में पूरी करने और हर घर जल प्रमाणीकरण को अभियान की तरह चलाने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक (1,00,145 करोड़ रुपये) की परियोजनाएं स्वीकृत हैं.
हर घर जल
अब तक 51.87 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. 12,095 गांवों को ‘हर घर जल’ घोषित किया गया है, जबकि 6,138 गांवों का प्रमाणीकरण भी पूरा हो चुका है. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने बैठक में तय किया कि भौतिक रूप से पूरी हो चुकी करीब 2500 पेयजल योजनाओं को 'जल अर्पण' कार्यक्रम के जरिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा.
इसके लिए प्रत्येक जिले में जनभागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि जल स्रोतों और पेयजल योजनाओं के संचालन में स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके. मुख्य सचिव ने सुजलम भारत आईडी, हर घर जल रिपोर्टिंग, जल सेवा आकलन और वित्तीय रूप से लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का वित्तीय समापन कर उन्हें आईएमआईएस पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से क्लोज किया जाए.
मॉनिटरिंग करने के निर्देश
उन्होंने जिला कलेक्टरों को हर घर जल प्रमाणीकरण, सुजलम भारत आईडी और जल अर्पण कार्यक्रम की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. साथ ही पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बढ़ाकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को मजबूत करने और नल जल मित्रों के प्रशिक्षण में तेजी लाने पर भी जोर दिया.
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