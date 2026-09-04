/राजस्थान में जन्माष्टमी की धूम! कहीं ठाकुर जी की रहस्यमयी घड़ी तो कहीं कृष्ण की 22 लीलाएं बनीं आकर्षण

Janmashtami Celebration Rajasthan: जयपुर को छोटी काशी यूं ही नहीं कहा जाता. पुरानी बस्ती का ठाकुर गोपीनाथ जी मंदिर भी ऐसी ही धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान रखता है. यहां श्रीकृष्ण की कलाई पर बंधी घड़ी खास है. जन्माष्टमी पर राजस्थान के कई शहरों में मंदिरों में खास आयोजन हो रहे हैं.

गोपीनाथ जी की परंपरा

मान्यता के अनुसार मुगल काल में मंदिरों पर संकट के समय ठाकुर जी के विग्रह को वृंदावन से सुरक्षित निकालकर जयपुर लाया गया. बताया जाता है कि 1775 में गोपीनाथ जी जयपुर पहुंचे और 1792 में वर्तमान मंदिर में उनकी स्थापना की गई. गोपीनाथ मंदिर की सबसे अनोखी पहचान भगवान श्रीकृष्ण की कलाई पर बंधी घड़ी है. मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि कभी यह घड़ी ठाकुर जी की धड़कन से चलती थी.

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अंग्रेज अधिकारी ने भी परखी थी मान्यता

अंग्रेज शासन के दौरान एक अधिकारी ने ठाकुर जी की घड़ी को लेकर मान्यता पर सवाल उठाया. उसने घड़ी को परखने की कोशिश की. मंदिर की मान्यता के अनुसार परीक्षण के दौरान घड़ी का चलना ठाकुर जी की धड़कन से जुड़ा पाया गया. हालांकि इस घटना का स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहानी आज भी सुनाई जाती है.

जोधपुर में कृष्ण फोटोशूट का नया ट्रेंड

जोधपुर में जन्माष्टमी पर बच्चों का कृष्ण फोटोशूट नया ट्रेंड बन गया है. बच्चे कैमरे के सामने कृष्ण की बाल लीलाएं दिखा रहे हैं. हिमाक्षी परिहार और संगीता परिहार ने बच्चों और माताओं के लिए फोटोशूट सेटअप हाथों से तैयार किया है. मां को यशोदा मैया के रूप में दिखाया जाता है.

हैंडमेड सेटअप में दिखती कृष्ण लीलाएं

सेटअप में हैंडमेड मटकियां, आर्टिफिशियल गायें, मोर, पुराने जमाने का बेड, बांसुरी और हिरण शामिल हैं. बच्चों को कान्हा की पोशाक, मोर मुकुट और बांसुरी के साथ तैयार किया जाता है. मां और बच्चे के रिश्ते को पोज में कैमरे में कैद किया जाता है. कहीं मटकी से माखन निकालने का दृश्य है तो कहीं बांसुरी के साथ बाल लीला दिखाई जाती है.

डूंगरपुर में जन्माष्टमी पर उमड़ी भीड़

डूंगरपुर में सुबह से कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है. बेणेश्वर धाम और साबला के हरि मंदिर को लाइट, फूल और झांकियों से सजाया गया है. पट खुलते ही लंबी कतारें लग गईं. श्रीनाथजी और मुरलीधर मंदिर में भी आयोजन हैं. डूंगरपुर में रात 12 बजे कृष्ण जन्म पर अभिषेक होगा. शंखध्वनि और घड़ियाल की गूंज के बीच पंजिरी-माखन का प्रसाद बांटा जाएगा. पुलिस और मंदिर प्रशासन मुस्तैद है.

कोटा में 22 झांकियां बनीं आकर्षण

कोटा में जन्माष्टमी की धूम है. डीसीएम क्षेत्र में 1970 से चली आ रही परंपरा के तहत कृष्ण की 22 लीलाओं पर आधारित मोटराइज्ड झांकियां सजाई गई हैं. इन्हें देखने हजारों लोग पहुंच रहे हैं. रात में महाआरती और मटकी फोड़ होगी.

खाटूश्यामजी में विशेष आयोजन

सीकर के खाटूश्यामजी में श्री श्याम मंदिर सहित कई मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है. रात 10 बजे बाबा श्याम के पट बंद कर पर्दा किया जाएगा. इसके बाद पंचामृत स्नान होगा. रात 12 बजे महाआरती और पंजीरी का भोग लगेगा. महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाएगा.