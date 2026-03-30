जयपुर में निगम का बड़ा एक्शन! कुर्की पड़ते ही हिले रसूखदार, घंटों में जमा हुए करोड़ों

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स बकायादारों पर सख्ती बढ़ाई. कुर्की शुरू होते ही मैरियट-रमाडा समेत कई संपत्तियों ने करोड़ों का बकाया चंद घंटों में जमा किया. निगम ने साफ किया. हालांकि, अभी अभियान जारी रहेगा, बकाया रखने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
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Jaipur News: वित्तीय वर्ष की उलटी गिनती के बीच जयपुर नगर निगम ने बड़े बकाएदारों पर ऐसा शिकंजा कसा कि कई रसूखदार संपत्ति मालिकों को मौके पर ही जेब ढीली करनी पड़ी. यूडी टैक्स की वसूली के लिए चलाए गए विशेष अभियान में निगम की सख्ती का असर साफ दिखाई दिया जहां कुर्की की कार्रवाई शुरू होते ही करोड़ों रुपए का बकाया चंद घंटों में जमा हो गया.
मालवीय नगर जोन में कार्रवाई सबसे ज्यादा चर्चित रही. यहां होटल मैरियट, होटल रमाडा समेत आठ बड़ी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया. होटल मैरियट पर करीब 2.21 करोड़ और रमाडा पर 48 लाख रुपए का टैक्स बकाया था. जैसे ही निगम की टीम ने ताला जड़ा, होटल प्रबंधन हरकत में आया और महज दो घंटे के भीतर पूरी राशि जमा कर दी. छूट योजना का लाभ उठाते हुए भुगतान होते ही कुर्की भी हटा ली गई. कार्रवाई के बाद 4 बकायादारों ने तुरंत 2.80 करोड़ रुपये जमा कराए, जिसके बाद उनकी 4 संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कर दिया गया.
इधर सिविल लाइन्स जोन में भी निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह संपत्तियों को अपने दायरे में लिया. एनबीसी कैंपस स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के रिट्रीट प्लांट, क्रिकेट ग्राउंड और गेस्ट हाउस पर कुर्की की कार्रवाई की गई. इन पर करीब 2.44 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया बताया गया. कार्रवाई के दौरान ही दो संपत्ति धारकों ने 6.58 लाख रुपए मौके पर जमा कराए.
मानसरोवर जोन भी पीछे नहीं रहा. यहां सात संपत्तियों पर निगम की टीम ने शिकंजा कसा, जिन पर 23 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया था. सख्ती का असर ऐसा रहा कि तीन संपत्ति मालिकों ने तुरंत 5.79 लाख रुपए जमा कर अपनी संपत्तियां कुर्की से छुड़ा लीं. नगर निगम प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं. अब बकाया रखने वालों के लिए कोई राहत नहीं. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जो भी समय पर यूडी टैक्स जमा नहीं करेगा, उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई होगी.
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