Jaipur: ढूंढाड़ की धमाल में दिखा राजस्थानी रंग, फाग गीतों के बीच दिया कुमारी ने बढ़ाया उत्साह

Dhundhad Ki Dhamal In Jay Club Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर में फाग के रंगों और लोक गीतों की मधुर गूंज से सराबोर रही. जय क्लब में ढूंढाड़ परिषद द्वारा आयोजित 13वें विशाल फागोत्सव ‘ढूंढाड़ की धमाल’ में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की. चंग की थाप और पारंपरिक फाग गीतों के बीच आयोजित इस उत्सव ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया.

सांस्कृतिक गौरव और समरसता का प्रतीक

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दीं. उनके संबोधन के मुख्य बिंदु रहे- ढूंढाड़ की सांस्कृतिक परंपराएं, लोक संगीत और फाग गीत हमारी जड़ों की पहचान हैं. यह उत्सव केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक समरसता और एकता का सशक्त प्रतीक है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं.

वैश्विक मंच पर लोक कलाओं को पहचान

दिया कुमारी ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राजस्थान की लोक कलाओं, नृत्य और रीति-रिवाजों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगी.

ढूंढाड़ राजपरिवार के योगदान का स्मरण

कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा और भारत के संघर्षपूर्ण इतिहास में जयपुर (ढूंढाड़) राजपरिवार का दान, त्याग और संघर्ष अतुलनीय रहा है.

उत्सव की झलकियां

इस मौके पर लोक कलाकारों ने पारंपरिक फाग गीतों पर ऐसी प्रस्तुतियां दीं कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए. कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ, हिंडौन विधायक अनीता जाटव, पूर्व सांसद रामचरण बौहरा, भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर, ढूंढाड़ परिषद के अध्यक्ष विजयपाल कुमावत, कार्यक्रम संयोजक मनीष कूलवाल, महामंत्री अजय विजयवर्गीय, संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे.

वहीं दिया कुमारी नें सोशल मीडिया एक्स पर ट्विट करते हुए कहा कि-

“आज जयपुर स्थित जय क्लब में ढूंढाड़ परिषद द्वारा आयोजित 13वें फागोत्सव ढूंढाड़ की धमाल’ में सम्मिलित होकर सभी उपस्थित गणमान्य बंधुओं एवं माताओं और बहनों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनां प्रेषित कीं. कार्यक्रम में ढूंढाड़ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक संगीत, फाग गीतों और उत्साहपूर्ण प्रस्तुतियों ने वातावरण को उल्लासमय बना दिया. रंग, उमंग और आपसी सद्भाव का यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का सुंदर प्रतीक है.”

