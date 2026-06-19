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Good News: जयपुर में कल से शुरू हो सकती हैं इलेक्ट्रिक बसें, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan News: जयपुर में ई-बस सेवा जल्द शुरू होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा PM e-बसों को हरी झंडी दिखा सकते हैं. 150 में से अभी 31 बसें आई हैं. 20 जून से चालक-परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इससे शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और प्रदूषण कम होगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDinesh Tiwari
Published: Jun 19, 2026, 07:37 PM|Updated: Jun 19, 2026, 07:37 PM
Good News: जयपुर में कल से शुरू हो सकती हैं इलेक्ट्रिक बसें, जानें पूरा अपडेट
Image Credit: JCTSL Electric Buses

Electric Buses In Jaipur: राजधानी जयपुर के लोगों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी की खबर सामने आई है. लंबे समय से जिस आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इंतजार किया जा रहा था, अब वह जल्द ही धरातल पर उतरती नजर आएगी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की पीएम ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर उनके संचालन की औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद जयपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत एक नए दौर की शुरुआत मानी जाएगी.

26 फरवरी से शुरू किया गया था ट्रायल
इन इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल 26 फरवरी से शुरू किया गया था, ताकि उनकी तकनीकी और संचालन से जुड़ी सभी चीजों को परखा जा सके. इसके बाद 18 मार्च से इन्हें धीरे-धीरे JCTSL के बेड़े में शामिल करना शुरू किया गया. हालांकि योजना के तहत 150 बसों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 31 ई-बसें ही विभाग को प्राप्त हो पाई हैं. इसके बावजूद प्रशासन ने उपलब्ध बसों के साथ ही संचालन शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि आम लोगों को इसका लाभ जल्द मिल सके.

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संचालन की तैयारियों में तेजी
इधर बस संचालन को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं. सांगानेर आगार प्रबंधन की ओर से सभी जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. संचालन में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए 20 जून से सभी चालक और परिचालकों के अवकाश अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दिए गए हैं. आदेश में साफ कहा गया है कि सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय पर और अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें.

जयपुर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव
इन ई-बसों के शुरू होने के बाद जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. शहर में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. इलेक्ट्रिक बसें न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी, बल्कि यात्रियों को एक आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव भी देंगी.

लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा
इन बसों के संचालन से खासतौर पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. आधुनिक तकनीक से लैस ये ई-बसें समय के साथ शहर की ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कब औपचारिक रूप से इस सेवा को हरी झंडी दिखाते हैं और जयपुर में ई-बसों का नया सफर शुरू होता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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