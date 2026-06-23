/जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, चाकसू-वाटिका रोड की अवैध कॉलोनियां मिनटों में ध्वस्त

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के दो अलग-अलग क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों को निशाना बनाते हुए जेसीबी मशीनों से मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने के प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया गया है.

चाकसू क्षेत्र में 5 बीघा भूमि पर कार्रवाई

पहली कार्रवाई जेडीए के जोन-23 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सूरजपुर उर्फ टुटोली, तहसील चाकसू में की गई. यहां करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर बिना जेडीए अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी. जांच में सामने आया कि भूमि पर सड़कें बनाई जा चुकी थीं और बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण कार्य भी किए गए थे. जेडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से सभी अवैध निर्माण हटवा दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

वाटिका रोड पर भी चला ध्वस्तीकरण अभियान

दूसरी कार्रवाई जोन-14 के अंतर्गत ग्राम रामसिंहपुरा, वाटिका रोड क्षेत्र में की गई. यहां खसरा नंबर 2880/1618 और 2882/1618 की करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी. जेडीए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माणों को हटाते हुए कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

अवैध निर्माण करने वालों पर बढ़ेगी सख्ती

जेडीए अधिकारियों का कहना है कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन कर कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य आम लोगों को अवैध योजनाओं में निवेश से बचाना और नियोजित विकास को बढ़ावा देना है.

खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा

जेडीए ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान में आने वाला पूरा खर्च नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों से वसूला जाएगा. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या निवेश करने से पहले उसकी वैधता और जेडीए से मिली स्वीकृतियों की पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.