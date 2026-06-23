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जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, चाकसू-वाटिका रोड की अवैध कॉलोनियां मिनटों में ध्वस्त

Rajasthan News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकसू के सूरजपुर उर्फ टुटोली और वाटिका रोड स्थित रामसिंहपुरा में करीब 9 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया. जेसीबी से सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण हटाए गए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byImran
Published: Jun 23, 2026, 09:55 PM|Updated: Jun 23, 2026, 09:55 PM
जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, चाकसू-वाटिका रोड की अवैध कॉलोनियां मिनटों में ध्वस्त
Image Credit: Jaipur Bulldozer Action

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के दो अलग-अलग क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों को निशाना बनाते हुए जेसीबी मशीनों से मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने के प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया गया है.

चाकसू क्षेत्र में 5 बीघा भूमि पर कार्रवाई
पहली कार्रवाई जेडीए के जोन-23 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सूरजपुर उर्फ टुटोली, तहसील चाकसू में की गई. यहां करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर बिना जेडीए अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी. जांच में सामने आया कि भूमि पर सड़कें बनाई जा चुकी थीं और बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण कार्य भी किए गए थे. जेडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से सभी अवैध निर्माण हटवा दिए.

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वाटिका रोड पर भी चला ध्वस्तीकरण अभियान
दूसरी कार्रवाई जोन-14 के अंतर्गत ग्राम रामसिंहपुरा, वाटिका रोड क्षेत्र में की गई. यहां खसरा नंबर 2880/1618 और 2882/1618 की करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी. जेडीए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माणों को हटाते हुए कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

अवैध निर्माण करने वालों पर बढ़ेगी सख्ती
जेडीए अधिकारियों का कहना है कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन कर कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य आम लोगों को अवैध योजनाओं में निवेश से बचाना और नियोजित विकास को बढ़ावा देना है.

खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा
जेडीए ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान में आने वाला पूरा खर्च नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों से वसूला जाएगा. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या निवेश करने से पहले उसकी वैधता और जेडीए से मिली स्वीकृतियों की पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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