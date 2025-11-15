सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉकर्स को दिखा डरावना नज़ारा, JDA की कुल्हाड़ी से उड़ा 20 पेड़ों का वजूद

Rajasthan News: जयपुर के सेंट्रल पार्क में जेडीए द्वारा 20 से अधिक हरे पेड़ काटे जाने पर लोगों में गहरा आक्रोश है. मॉर्निंग वॉक करने वालों का कहना है कि शहर के “फेफड़े” को कमजोर किया जा रहा है. बिना राय लिए की गई कटाई पर लोग जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
Central Park Jaipur: राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित सेंट्रल पार्क में हरे-भरे पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है. सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों ने बताया कि जेडीए की ओर से पार्क के भीतर 20 से अधिक हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई. इन पेड़ों को काटे जाने की खबर फैलते ही पार्क में आने वाले लोग एकजुट होकर इसका विरोध करने लगे. उनका कहना है कि सेंट्रल पार्क शहर की हरियाली का सबसे मजबूत केंद्र है, जिसे बिना सोचे-समझे कमजोर किया जा रहा है.
लोगों का कहना है कि सुबह-शाम पार्क में टहलने के दौरान इन्हीं पेड़ों से मिलने वाली छाया और ऑक्सीजन उन्हें सबसे ज्यादा राहत देती है. कई लोगों ने गुस्से में कहा कि किसी पेड़ के बड़ा होने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में कुछ मिनट ही लगते हैं. नागरिकों ने जेडीए पर यह आरोप भी लगाया कि बिना स्थानीय लोगों की राय और बिना सार्वजनिक सूचना के पेड़ों को काटा गया, जिससे यह कार्रवाई संदिग्ध लगती है.
पार्क में रोजाना घूमने आने वाले नागरिकों ने बताया कि अगर इसी तरह पेड़ काटे जाते रहे तो सेंट्रल पार्क की पहचान ही खतरे में पड़ जाएगी. यह पार्क शहर के बीचों-बीच मौजूद एक ऐसा स्थान है, जिसे लोग ‘जयपुर का फेफड़ा’ कहते हैं. यहां की हरियाली शहर के तापमान को नियंत्रित रखने और प्रदूषण घटाने में भी अहम भूमिका निभाती है.
लोगों का कहना है कि जेडीए अधिकारियों को पेड़ों की कटाई से पहले आमजन से चर्चा करनी चाहिए थी. उन्होंने मांग की है कि इस कार्रवाई की जांच हो और आगे से किसी भी पेड़ को काटने से पहले स्पष्ट कारण बताए जाएं. बढ़ते विरोध को देखते हुए कई लोग इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी उठा रहे हैं, जिससे मामला और तेजी से फैल रहा है.
