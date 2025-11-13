Zee Rajasthan
जयपुर के जोन-13 में JDA ने दो नई कॉलोनियों को क्यों किया ध्वस्त?जानें पूरा मामला

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के जोन-13 क्षेत्र में जेडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही दो नई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Nov 13, 2025, 08:50 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 08:50 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के जोन-13 क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्सी क्षेत्र में करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही दो नई अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

साथ ही कानोता और गीला की नांगल में गैर मुमकिन नाले की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया. उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि ग्राम बस्सी में बलराम सरकारी स्कूल के पास लगभग 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना स्वीकृति और भू-रूपांतरण के 'श्याम एन्कलेव' नाम से सड़कों, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्य शुरू किए गए थे.

सूचना मिलने पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों और मजदूरों की मदद से कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया. इसी तरह ग्राम मानसरखेडी, तहसील बस्सी में करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी का विकास किया जा रहा था, जिसमें जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि को भी शामिल किया गया था.

Trending Now

यहां भी मिट्टी-ग्रेवल सड़कों, बाउंड्रीवाल और पत्थरगढ़ी जैसे निर्माण कार्यों को जेसीबी से पूरी तरह गिरा दिया गया. इसके अतिरिक्त ग्राम कानोता, गीला की नांगल में खसरा नंबर 216 की गैर मुमकिन नाले की सरकारी भूमि पर बाउंड्रीवाल और कांटों की झाड़ियां लगाकर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया.

यह पूरी कार्रवाई राहुल कोटोकी के निर्देशन में जोन-13 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर की गई, जिससे अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया जा सका.

बता दें कि जयपुर के सांगानेर इलाके में भी बनी कई कॉलोनियों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. साथ ही आवासन मंडल और जयपुर विकास प्राधिकरण को 4 हफ्ते के अंदर जवाब और पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

