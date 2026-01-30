JEN भर्ती परीक्षा में दो बार पेपर लीक! राजस्थान एसओजी का बड़ा खुलासा, 35 लाख में बिके पेपर, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Bharti Scam: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की जांच में खुलासा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर (JEN) भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो बार लीक किया गया था. हैरानी की बात यह है कि पहली बार पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन दोबारा आयोजित परीक्षा में भी संगठित नकल गिरोह सक्रिय रहा और पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया.

इस पूरे मामले में जांच के बाद SOG ने इस मामले में पेपर लीक मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक पेपर लीक मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 12 सितंबर 2021 को हुई JEN संयुक्त भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा से ठीक पहले लीक कर कैंडिडेट्स को उपलब्ध कराया.

राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया है कि 2020 और 2021 में जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर दो बार लीक हुआ था.जांच में खुलासा हुआ है कि जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर 35 लाख रुपये में बेचा गया था.लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने वाला गणपतलाल मेरिट में 12वें स्थान पर आया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया.जानकारी के मुताबिक, पेपर लीक का सौदा पहले दिल्ली में तय होना था,लेकिन बाद में जयपुर में ही लीक पेपर सॉल्व कराकर गणपतलाल को पढ़ाया गया.

एसओजी की जांच में सामने आया है कि पेपर लीक गिरोह का सरगना जगदीश बिश्नोई था,जिसने 35 लाख रुपये में लीक पेपर बेचा.बताया जा रहा है कि 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था जो परीक्षा रद्द होने के बाद पैसे वापस मांगने लगे थे.तब सरगना जगदीश बिश्नोई ने भरोसा दिलाया था कि 2021 की परीक्षा का पेपर भी उपलब्ध कराया जाएगा.जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार गणपतलाल पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक अभियंता (AEN) के पद पर कार्यरत था.एसओजी के अनुसार, जगदीश बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में करीब 12 पेपर लीक के मुकदमे दर्ज हैं.सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि परीक्षा से आधे घंटे पहले ही हैंडलर्स अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाते थे, और उन्हें एग्जाम सेंटर तक छोड़ने की पूरी जिम्मेदारी भी इन्हीं हैंडलर्स की होती थी.

आरोपी AEN निकला, 12वीं रैंक लेकर पाया था प्रमोशन

इस मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी गणपतलाल विश्नोई है, जो सांचौर (जालोर) का रहने वाला है. चौंकाने वाली बात यह है कि गणपतलाल वर्तमान में PWD बाड़मेर में सहायक अभियंता (AEN) के पद पर कार्यरत है. SOG की जांच में सामने आया कि उसने लीक पेपर के जरिए परीक्षा पास की, 12वीं रैंक हासिल की और बाद में उसे प्रमोशन भी मिल गया.मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई ने 35 लाख में पेपर गणपतलाल को उपलब्ध करवाया था, इसी सॉल्वड पेपर को पढ़कर गणपतलाल को ना सिर्फ़ जूनियर इंजीनियर की सरकारी नौकरी मिली बल्कि उसने मेरिट में 12 वां स्थान भी हासिल कर लिया.

जानकारी के मुताबिक 1098 पदों के लिए आयोजित JEN भर्ती परीक्षा में लगभग 50 हजार कैंडिडेट्स शामिल हुए थे. दिसंबर 2020 में हुई पहली परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी, जिस पर सांगानेर थाने में FIR भी दर्ज हुई थी.SOG की जांच में यह भी साफ हुआ है कि यही संगठित गिरोह 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित SI भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने में भी शामिल था. यानी महज तीन दिनों के भीतर प्रदेश की दो बड़ी परीक्षाओं की गोपनीयता भंग कर दी गई थी.

