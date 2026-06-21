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JJM में बजट प्रक्रिया में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव, अब सीधा स्कीम वाइज पैसा होगा जारी

Rajasthan News: जल जीवन मिशन में सामने आए घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार ने बजट जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब बजट डिवीजन के बजाय सीधे स्कीम वाइज जारी किया जाएगा, जिससे धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jun 21, 2026, 01:23 PM|Updated: Jun 21, 2026, 01:23 PM
JJM में बजट प्रक्रिया में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव, अब सीधा स्कीम वाइज पैसा होगा जारी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: जल जीवन मिशन में घोटाले और गड़बड़ियों के बाद अब केंद्र सरकार ने बजट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अभी सीधा स्कीम वाइज बजट रिलीज होगा, जिससे बजट प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी. अब सभी स्कीम को समान बजट बांटा जाएगा. जल जीवन मिशन में आखिरकार कैसे बजट का सिस्टम ठीक होगा.

बिना काम बंट गया था बजट
जल जीवन मिशन में घोटालों और गड़बड़ियों के बीच बजट बांटने का विवाद किसी से छिपा नहीं था. एक्सईएन अब मनमर्जी से बजट बांटते थे. बिना काम, अधूरे काम के पैमेंट हुए, जिसके चलते जेजेएम में हर घर तक पीने का पानी नहीं पहुंचा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने बजट बांटने के सिस्टम को ही बदल दिया. अब सीधा स्कीम वाइज बजट जारी होगा. केंद्र और राज्य सरकार का पैसा सीधा स्कीम में जारी होगा, ताकि कोई गड़बड़ी की आशंका ना बनी रहे.

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पहले बजट का सिस्टम
जल जीवन मिशन में पहले डिविजन वाइज पैसा जारी होता था. डिवीजन के अकाउंट में बजट रिलीज होता था. इससे एक्सईएन अपने मन मुताबिक बजट बांटते थे. जल जीवन मिशन में पहले बजट को लेकर कई बार विवाद हुआ.

बिना कार्यों के ही बजट जारी कर दिया.सबसे ज्यादा उदयपुर संभाग में इस तरह की शिकायतें मिली. फोटोकॉपी के आधार पर ही पैमेंट कर दिया. पहले एसएनए पोर्टल के जरिए पैसा रिलीज होता था.

अब बजट का सिस्टम
अब सीधा स्कीम वाइज बजट जारी होगा यानी सीधा ठेकेदारों के खातों में पैसा रिलीज होगा. केंद्र और राज्य सरकार स्कीम वाइज पैसा जारी रहेगी. इस प्रक्रिया से बजट वितरण में पूरी पारदर्शिता रहेगी. अब एसएनए स्पर्श पोर्टल के जरिए बजट रिलीज होगा. राजस्थान ने 12 हजार स्कीम के लिए सबकी अलग आईडी बनाई.

एक्सईएन पर रखनी होगी नजर
एक्सईएन पर जलदाय विभाग को नजर रखनी होगी क्योंकि यदि एक्सईएन बिल बनाने में देरी होगी तो पैमेंट कैसे होगा इसलिए जलदाय विभाग को एक्सईएन पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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