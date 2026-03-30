Rajasthan: BJP सरकार में JJM पर 11 हजार करोड़ खर्च, 14 लाख 72 हजार परिवारों तक पहुंचा पानी

Rajasthan Jal Jeevan Mission: राजस्थान में बीजेपी सरकार में जल जीवन मिशन घोटाले की कार्रवाई के बीच लाखों परिवारों तक पानी पहुंचा. जल जीवन मिशन 2.0 के आने के बाद गांव ढाणियों की उम्मीद और बढ़ गई है क्योंकि पेयजल कनेक्शन के साथ-साथ केंद्र सरकार से बजट भी मिलेगा.

बीजेपी सरकार में 11 हजार करोड़ खर्च

राजस्थान में कांग्रेस सरकार में हुए जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी, एसीबी, सीबीआई की कार्रवाई हुई लेकिन इन सबके बीच बीजेपी सरकार में 14 लाख 72 हजार परिवारों तक पेयजल पहुंचा, जिसमें 8479 गांव लाभान्वित हुए.

दिसंबर 2023 के बाद से जल जीवन मिशन में 11,411 करोड़ खर्च हुए. जेजेएम घोटाले की कार्रवाई नहीं होने के कारण इस साल केंद्र सरकार ने बजट जारी नहीं किया लेकिन अब जेजेएम 2.0 से उम्मीद है. 2019 से शुरू हुआ इस मिशन में अब तक केंद्र सरकार ने 12,582 करोड़ और राज्य सरकार ने 18,470 करोड़ का बजट रिलीज किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस साल राज्य सरकार 3523 करोड़ खर्च कर चुकी. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पीएचईडी की कमान संभाल रहे हैं. जेजेएम चीफ इंजीनियर भवानी सिंह शेखावत का कहना है कि केंद्र सरकार के समय सीमा बढ़ाई, जिसके बाद बाकी कनेक्शन पूरे करेंगे.

साल दर साल की रिपोर्ट

साल कनेक्शन टारगेट कनेक्शन हुए खर्चा हुआ

2019-20 17.92 लाख 1.02 लाख 1365 करोड़ 2020-21 20.71 लाख 6.81 लाख 1551 करोड़ 2021-22 30 लाख 5.38 लाख 3584 करोड़

2022-23 32.64 लाख 13.89 लाख 8183 करोड़

2023-24 26.40 लाख 12.18 लाख 6834 करोड़

2024-25 25 लाख 9.11 लाख 5899 करोड़

2025-26 13.20 लाख 2.61 लाख 3523 करोड़

जेजेएम में गांवों की मौजूदा स्थिति

यदि हर घर नल योजना में 42,327 गांवों में से 13,506 यानि 32 प्रतिशत गांवों में ही 100 प्रतिशत पानी के कनेक्शन हुए है. राजस्थान में अभी भी 40 प्रतिशत कनेक्शन होने बाकी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने जेजेएम की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है इसलिए गांव-ढाणियों को एक बार फिर से हर घर नल योजना के जरिए पीने के पानी की उम्मीद बढ़ गई है. सरकार ने हाल ही में पीएचईडी के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस हेमंत गेरा को दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-