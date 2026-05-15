Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan news: 6 साल से JJM में मुफ्त का पानी पी रहे, अब 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं के लिए ओएंडएम पॉलिसी लागू होगी

Rajasthan news: 6 साल से JJM में मुफ्त का पानी पी रहे, अब 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं के लिए ओएंडएम पॉलिसी लागू होगी

Rajasthan News: राजस्थान में 6 साल बाद जल जीवन मिशन की O&M पॉलिसी लागू होने जा रही है. 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को अब मुफ्त नहीं मिलेगा नलजल.

Edited byArti PatelReported byAshish chauhan
Published: May 15, 2026, 04:17 PM|Updated: May 15, 2026, 04:17 PM
Rajasthan news: 6 साल से JJM में मुफ्त का पानी पी रहे, अब 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं के लिए ओएंडएम पॉलिसी लागू होगी
Image Credit: Rajasthan News

Jal Jeevan Mission: राजस्थान के 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं लिए बड़ी खबर सामने आई है.प्रदेश में जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी को पीएचईडी ने केबिनेट भेज दिया है.जल्द ही केबिनेट पॉलिसी पर मुहर लगाएगा, जिसके बाद में जेजेएम की पॉलिसी लागू होगी.

PHED ने पॉलिसी
राजस्थान में जल जीवन मिशन की ओएंडएम पॉलिसी 6 साल से लागू नहीं हो पाई.लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये पॉलिसी जल्द लागू होगी सकती है.जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों के मुताबिक पॉलिसी को फाइनल कर केबिनेट भेज दिया है.अब केबिनेट की मुहर के बाद जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी फाइनल होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पॉलिसी के मुताबिक प्रति कनेक्शन की दर 100-125 रू.तक तय हो सकती.स्कीम चलाने के लिए हर गांव में कलस्टर समिति बनेगी.इस समिति की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच करेंगे.जलदाय विभाग के इंजीनियर्स भी इस समिति में शामिल होंगे,जो तकनीकी कार्यों को देखेंगे.राज्य में 41,986 समितियां बनेगी.राजस्थान में 1 करोड 7 लाख पेयजल उपभोक्ताओं तक हर घर नल योजना के जरिए पीने का पानी पहुंचना है.अब तक राजस्थान में 63 लाख 38 हजार कनेक्शन हो पाए है.गांव ढाणियों में जहां जल जीवन मिशन की स्कीम है,वहां अभी तक मुफ्त का पानी ही पी रहे है,क्योंकि अब तक ओएंडएम स्कीम लागू ही नहीं हो पाई.

जेजेएम में किस साल कितने कनेक्शन
नंबर साल - कनेक्शन
1. 2019-20 - 1,02,169
2. 2020-21 - 6,80,883
3. 2021-22 - 5,38,030
4. 2022-23 - 13,88,472
5. 2023-24 - 12,17,862
6. 2024-25 - 9,44,618
7 2025-26 - 2,71,691
8. 2026-27 - 20,704

टॉप 5 जिले,जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन
हनुमानगढ,गंगानगर,भीलवाडा,पाली,डीडवाना-कुचामन टॉप 5 जिलों में शुमार है,जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन हुए.हनुमानगढ में 90,गंगानगर और भीलवाडा में 88,पाली में 86, डीडवाना कुचामन में 84 प्रतिशत कनेक्शन हुए है.वहीं सबसे फिसड्डी जिलों में बाडमेर में 21,डीग में 28,चितौडगढ में 28,डूंगरपुर में 32,प्रतापगढ में 35 प्रतिशत ही कनेक्शन हो पाए.

जेजेवॉय सफल नहीं हो पाई
राजस्थान में जल जीवन मिशन से पहले गांव ढाणियों में जनता जल योजना संचालित थी.लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई.समय पर बिल जमा नहीं करवाना,संचालन संधारण में दिक्कते हुए.जिस कारण से 15 साल बाद इस योजना को पंचायती राज विभाग से पीएचईडी को ट्रांसफर करना पडा.अब जल जीवन मिशन में सरपंचों वाली कलस्टर समिति की अध्यक्षता में स्कीम संचालित होगी.2019 से राजस्थान में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई.लेकिन अब तक ओएंडएम पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थानी 'कैरी-गुंदे' की चटपटी सब्जी, अचार जैसा स्वाद जो गर्मियों में बढ़ा दे खाने का मजा कर देगा दोगुना

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
Jaipur News
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news