/Rajasthan news: 6 साल से JJM में मुफ्त का पानी पी रहे, अब 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं के लिए ओएंडएम पॉलिसी लागू होगी

Jal Jeevan Mission: राजस्थान के 1 करोड पेयजल उपभोक्ताओं लिए बड़ी खबर सामने आई है.प्रदेश में जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी को पीएचईडी ने केबिनेट भेज दिया है.जल्द ही केबिनेट पॉलिसी पर मुहर लगाएगा, जिसके बाद में जेजेएम की पॉलिसी लागू होगी.

PHED ने पॉलिसी

राजस्थान में जल जीवन मिशन की ओएंडएम पॉलिसी 6 साल से लागू नहीं हो पाई.लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये पॉलिसी जल्द लागू होगी सकती है.जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों के मुताबिक पॉलिसी को फाइनल कर केबिनेट भेज दिया है.अब केबिनेट की मुहर के बाद जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी फाइनल होगी.

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इस पॉलिसी के मुताबिक प्रति कनेक्शन की दर 100-125 रू.तक तय हो सकती.स्कीम चलाने के लिए हर गांव में कलस्टर समिति बनेगी.इस समिति की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच करेंगे.जलदाय विभाग के इंजीनियर्स भी इस समिति में शामिल होंगे,जो तकनीकी कार्यों को देखेंगे.राज्य में 41,986 समितियां बनेगी.राजस्थान में 1 करोड 7 लाख पेयजल उपभोक्ताओं तक हर घर नल योजना के जरिए पीने का पानी पहुंचना है.अब तक राजस्थान में 63 लाख 38 हजार कनेक्शन हो पाए है.गांव ढाणियों में जहां जल जीवन मिशन की स्कीम है,वहां अभी तक मुफ्त का पानी ही पी रहे है,क्योंकि अब तक ओएंडएम स्कीम लागू ही नहीं हो पाई.

जेजेएम में किस साल कितने कनेक्शन

नंबर साल - कनेक्शन

1. 2019-20 - 1,02,169

2. 2020-21 - 6,80,883

3. 2021-22 - 5,38,030

4. 2022-23 - 13,88,472

5. 2023-24 - 12,17,862

6. 2024-25 - 9,44,618

7 2025-26 - 2,71,691

8. 2026-27 - 20,704

टॉप 5 जिले,जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन

हनुमानगढ,गंगानगर,भीलवाडा,पाली,डीडवाना-कुचामन टॉप 5 जिलों में शुमार है,जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन हुए.हनुमानगढ में 90,गंगानगर और भीलवाडा में 88,पाली में 86, डीडवाना कुचामन में 84 प्रतिशत कनेक्शन हुए है.वहीं सबसे फिसड्डी जिलों में बाडमेर में 21,डीग में 28,चितौडगढ में 28,डूंगरपुर में 32,प्रतापगढ में 35 प्रतिशत ही कनेक्शन हो पाए.

जेजेवॉय सफल नहीं हो पाई

राजस्थान में जल जीवन मिशन से पहले गांव ढाणियों में जनता जल योजना संचालित थी.लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई.समय पर बिल जमा नहीं करवाना,संचालन संधारण में दिक्कते हुए.जिस कारण से 15 साल बाद इस योजना को पंचायती राज विभाग से पीएचईडी को ट्रांसफर करना पडा.अब जल जीवन मिशन में सरपंचों वाली कलस्टर समिति की अध्यक्षता में स्कीम संचालित होगी.2019 से राजस्थान में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई.लेकिन अब तक ओएंडएम पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है.