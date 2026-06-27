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JJM में एक बार फिर से बजट का पेंच फंसा, पानी परियोजनाएं NPA का खतरा बढ़ा

राजस्थान में जल जीवन मिशन एक बार फिर बजट संकट से जूझ रहा है. राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है, लेकिन परियोजनाओं के लिए राशि जारी नहीं होने से पेयजल योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा है. इससे कई प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jun 27, 2026, 01:44 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:44 PM
JJM में एक बार फिर से बजट का पेंच फंसा, पानी परियोजनाएं NPA का खतरा बढ़ा
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: जल जीवन मिशन में एक बार फिर से बजट का पेंच फंस गया है. पीएचईडी से बजट की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन प्रोजेक्ट्स का पैसा रिलीज नहीं हो रहा, जिस कारण जल जीवन मिशन की रफ्तार पर संकट के बादल घिर गए.

JJM में बजट का फिर फंसा पेंच
JJM के बजट का पेंच फिर फंस गया. राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसके बाद पेयजल प्रोजेक्ट्स का संकट पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से पेयजल प्रोजेक्ट्स पर बजट पर संकट के बादल घिर गए.

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वजह जल जीवन मिशन का बजट आवंटन होने से अटक गया. अब सवाल ये है कि क्या बैंकों में जेजेएम का बजट रुक गया या इसके पीछे की वजह कुछ और है, लेकिन बजट संकट के बीच एक बार फिर से पेयजल प्रोजेक्ट्स पर संकट के बादल मंडराने लगे है. पानी की परियोजनाएं रुकने लगेगी. NPA होने का खतरा भी बढ़ गया.

इसलिए जरूरी है बजट
राजस्थान के जल जीवन मिशन बजट बिना रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा. प्रदेश में हर घर नल योजना के जरिए 1,07,66,907 कनेक्शन होने है, लेकिन अब तक सिर्फ 63,56,761 यानि 59 फीसदी ही कनेक्शन हो गए. बाकी 41 फीसदी कनेक्शन मार्च 2028 तक पूरे करने होंगे. जलदाय विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. बिना बजट के पेयजल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थम जाएगी.

JJM में ये टॉप 5 जिले

जिलाकनेक्शन हुएकितने % काम पूरे
 
हनुमानगढ़2,65,00090%
 
भीलवाड़ा3,81,00089%
गंगानगर2,27,70088%
 
पाली2,66,00087%
 
डीडवाना कुचामन2,43,00084%
 

JJM में ये 5 सबसे पिछड़े जिले

जिला कनेक्शन हुएकितने % काम पूरे
 
बाड़मेर 58,00021%
 
डीग50,00028%
 
चित्तौड़गढ़85,00028%
 
डूंगरपुर1,00,000 32%
 
प्रतापगढ़60,00035%
 

ताकि आम जनता को मिल सके राहत
अब सवाल ये है कि बजट संकट के बीच आखिरकार बजट कौन रिलीज नहीं कर रहा? यदि ऐसा ही हाल रहा? तो आने वाले दिनों में पेयजल प्रोजेक्ट्स फिर से थम जाएंगे इसलिए बजट का संकट दूर होना चाहिए, ताकि पेयजल प्रोजेक्ट्स से आम जनता को राहत मिल सके.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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