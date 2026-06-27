/JJM में एक बार फिर से बजट का पेंच फंसा, पानी परियोजनाएं NPA का खतरा बढ़ा

Rajasthan News: जल जीवन मिशन में एक बार फिर से बजट का पेंच फंस गया है. पीएचईडी से बजट की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन प्रोजेक्ट्स का पैसा रिलीज नहीं हो रहा, जिस कारण जल जीवन मिशन की रफ्तार पर संकट के बादल घिर गए.

JJM में बजट का फिर फंसा पेंच

JJM के बजट का पेंच फिर फंस गया. राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसके बाद पेयजल प्रोजेक्ट्स का संकट पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से पेयजल प्रोजेक्ट्स पर बजट पर संकट के बादल घिर गए.

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वजह जल जीवन मिशन का बजट आवंटन होने से अटक गया. अब सवाल ये है कि क्या बैंकों में जेजेएम का बजट रुक गया या इसके पीछे की वजह कुछ और है, लेकिन बजट संकट के बीच एक बार फिर से पेयजल प्रोजेक्ट्स पर संकट के बादल मंडराने लगे है. पानी की परियोजनाएं रुकने लगेगी. NPA होने का खतरा भी बढ़ गया.

इसलिए जरूरी है बजट

राजस्थान के जल जीवन मिशन बजट बिना रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा. प्रदेश में हर घर नल योजना के जरिए 1,07,66,907 कनेक्शन होने है, लेकिन अब तक सिर्फ 63,56,761 यानि 59 फीसदी ही कनेक्शन हो गए. बाकी 41 फीसदी कनेक्शन मार्च 2028 तक पूरे करने होंगे. जलदाय विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. बिना बजट के पेयजल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थम जाएगी.



JJM में ये टॉप 5 जिले

जिला कनेक्शन हुए कितने % काम पूरे

हनुमानगढ़ 2,65,000 90%

भीलवाड़ा 3,81,000 89% गंगानगर 2,27,700 88%

पाली 2,66,000 87%

डीडवाना कुचामन 2,43,000 84%



JJM में ये 5 सबसे पिछड़े जिले

जिला कनेक्शन हुए कितने % काम पूरे

बाड़मेर 58,000 21%

डीग 50,000 28%

चित्तौड़गढ़ 85,000 28%

डूंगरपुर 1,00,000 32%

प्रतापगढ़ 60,000 35%



ताकि आम जनता को मिल सके राहत

अब सवाल ये है कि बजट संकट के बीच आखिरकार बजट कौन रिलीज नहीं कर रहा? यदि ऐसा ही हाल रहा? तो आने वाले दिनों में पेयजल प्रोजेक्ट्स फिर से थम जाएंगे इसलिए बजट का संकट दूर होना चाहिए, ताकि पेयजल प्रोजेक्ट्स से आम जनता को राहत मिल सके.