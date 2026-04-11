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बढ़ सकता है JJM घोटाले का आंकड़ा, झूठे प्रमाण पत्र के साथ करोड़ों के फर्जी पैमेंट की होगी जांच

Rajasthan News: राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले के आकड़ों में इजाफा हो सकता है. एसीबी ने जेजेएम में कई फर्मों और इंजीनियर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 11, 2026, 03:25 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 03:25 PM IST

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बढ़ सकता है JJM घोटाले का आंकड़ा, झूठे प्रमाण पत्र के साथ करोड़ों के फर्जी पैमेंट की होगी जांच

Rajasthan News: जल जीवन मिशन घोटाले में झूठे प्रमाण के साथ-साथ अब जांच एजेंसियां फर्जी पैमेंट की जांच करेगी. फर्जीवाड़ा करने वाले इंजीनियर्स और फर्मों की एसीबी जांच करेगी.

एसीबी ने जेजेएम में कई फर्मों और इंजीनियर्स के खिलाफ मुकदमा कर जांच शुरू कर दी है. ऐसे में इस घोटाले में और इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है. आखिरकार जल जीवन मिशन घोटाले का गढ़ कैसे बना?

बढ़ सकता है घोटाले का आंकड़ा
जल जीवन मिशन में एसीबी की जांच में 979 करोड के घोटाले का आंकड़ा बढ़ सकता है. जांच एजेंसियां झूठे प्रमाण पत्र के साथ साथ फर्जी भुगतान की भी जांच कर रही है. श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को किए गए 55 करोड़ फर्जी पैमेंट की एसीबी जांच करेगी.

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बताया जा रहा है कि 200 अधिकारियों की सूची एसीबी मुख्यालय पहुंच गई है. वहीं बांसवाड़ा फर्जी पैमेंट को लेकर एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 47 गांवों के पेयजल प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स ने बिना पाइप आपूर्ति के ही जीए इंफ्रा फर्म को 3 करोड 48 लाख का भुगतान कर दिया. इस संबंध में एसीबी ने तत्कालीन एक्सईएन धन्नाराम चौहान, एईएन श्यामलाल चरपोटा, जेईएन नितिश उपाध्याय, जेईएन पुरुषोत्तम परमार और जीए इंफ्रा फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है. जेजेएम में इस तरह हुआ महाघोटाला
मौके पर पाइपलाइन डालने का काम ही नहीं हुआ और माप पुस्तिका में फर्जी एंट्री कर ठेकेदार को भुगतान कर दिया. गांव में प्लास्टिक की पाइप लाइन डाली गई लेकिन बिलों में महंगे डक्टाइल आयरन बताकर ठेकेदार को चार गुणा ज्यादा पेमेंट हुआ. फोटोकॉपी बिलों पर ही करोड़ों रुपये का पेमेंट. टीपीआईए की आपत्तियों के बावजूद ठेकेदारों को पेमेंट किया. फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही टेंडर के वर्क ऑर्डर दिए. विभाग के अफसरों के मुताबिक उदयपुर और बांसवाड़ा जल जीवन मिशन में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ.

थर्ड पार्टी एजेंसी की जांच के बिना ही फर्मों को करोड़ों का भुगतान कर दिया. केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक, वित्त विभाग की अनुमति के ही मूल्य वृद्धि की राशि दी है लेकिन उदयपुर में बिना परमिशन के कंपनियों को पैमेंट कर दिया.

वहीं, फर्मों को करोड़ों की जीएसटी का भी संदिग्ध भुगतान हुआ. विभाग द्वारा 100 KL टंकी के डिजाइन में कम से कम 10 क्विंटल लोहा लगता है जबकि संवेदक और अफसरों ने बाहर से ड्राइंग डिजाइन करवाई, जिसमें करीब 6-7 क्विंटल लोहा लगा यानी हर टंकी पर सरकार को करीब 3-5 लाख का नुकसान हुआ.

फोटो कॉपी से पैमेंट
जलदाय विभाग की जांच रिपोर्ट में भी सामने आया था कि फोटोकॉपी से फर्मों को करोडों का भुगतान कर दिया. नियमों के तहत नलकूप के पूर्ण निर्माण के बाद ही 90 प्रतिशत भुगतान का प्रावधान है लेकिन फर्मों का बिना काम पूरा हुए 70 प्रतिशत तक फर्जी भुगतान कर दिया. वहीं, बिना वर्क आर्डर नंबर अंकित किए करोडों के पाइप खरीद लिए. बांसवाड़ा उदयपुर में कई जगहों पर ड्राइंग-डिजाइन के मुताबिक भी काम नहीं हुआ.

घटिया निर्माण के खेल
बोरवेल निर्माण के लिए एमएस (माइल्ड स्टील) पाइप का उपयोग मुख्य रूप से केसिंग पाइप के रूप में किया जाता है, जो बोरिंग की दीवारों को ढहने से बचाने और मिट्टी या रेत को रोकने के लिए ऊपरी परत में लगाया जाता है लेकिन आईएसआई कोड के मुताबिक कम थिकनेस के एमएस पाइप लगाए गए. कई जगह ग्रेवल नहीं डाली. बोरिंग में घटिया क्वालिटी के जीआई पाइप डाले गए.

बी क्लास की जगह सी क्लास के पाइप लगाए गए. आईएसआई मानदंडों के अनुसार पाइप नहीं डाले गए. टंकी निर्माण में भी गड़बड़ी हुई. बिना ट्यूब टेस्ट के कॉलम लगाए.जिससे टंकी के डैमेज होने का खतरा. PHED की ड्राइंग डिजाइन के विपरीत CWR का निर्माण किया गया. स्टील के घपले से राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ.

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