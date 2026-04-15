/JJM Scam: रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल भेजे गए जेल, ACB की रिमांड अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Retired Ias Subodh Agrawal JJM Scam: जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को बुधवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए. वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा मांगी गई दो दिन की रिमांड को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

रिमांड की मांग खारिज

पेशी के दौरान ACB ने अग्रवाल से आगे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए अस्वीकार कर दिया. इसके बाद अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बात दें कि इस बीच, सुबोध अग्रवाल ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए जेल में अलग सेल में रखने की मांग की है. अग्रवाल का कहना है कि उन्हें जेल में अन्य कैदियों से खतरा हो सकता है. इस आवेदन पर जेल प्रशासन और अदालत के स्तर पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा.



क्या है जल जीवन मिशन (JJM) घोटाला?

राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है. इसी योजना के क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे.

ACB की जांच में सामने आया कि परियोजना से जुड़े ठेके, पाइप सप्लाई और निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से काम आवंटित किए गए. आरोप है कि इसमें बड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और सप्लायरों के बीच मिलीभगत कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया.

इस मामले में पहले भी कई अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. ACB ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और हाल ही में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है, जबकि अन्य के खिलाफ जांच अभी जारी है. सुबोध अग्रवाल, जो PHED डिपार्टमेंट में ACS पद पर रह चुके हैं, पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई.



जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद

ACB अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. हालांकि, रिमांड नहीं मिलने से फिलहाल एजेंसी को पूछताछ में सीमितता का सामना करना पड़ सकता है.