Rajasthan News: JJM Scam पर पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल से 12 घंटे की पूछताछ, सवालों पर साधी चुप्पी

JJM scam Rajasthan: जल जीवन मिशन (JJM) टेंडर घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल से एसीबी की एसआईटी ने शनिवार को 12 घंटे से अधिक समय तक मैराथन पूछताछ की. सुबह 9 बजे शुरू हुई पूछताछ देर रात तक चली, जिसमें अधिकारियों ने उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए.ये भी जानकारी सामने आयी है कि पूछताछ के दौरान एसीबी ने तीन बार सुबोध अग्रवाल से महेश जोशी से संबंधों को लेकर सवाल किया, लेकिन हर बार उन्होंने चुप्पी साधे रखी.

इन बिंदुओं पर केंद्रित रही जांच

बता दें कि जांच एजेंसी ने ई-टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों, फर्जी टेंडर, गलत सर्टिफिकेट और प्राइस वेरिफिकेशन में अनियमितताओं को लेकर भी उनसे विस्तार से पूछताछ की. एसीबी सूत्रों के मुताबिक, अग्रवाल ने कुछ सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद पहले से तैयार 125 सवालों के अलावा अब नए साक्ष्यों के आधार पर और प्रश्न जोड़े जा रहे हैं.

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नाम पर साधी चुप्पी

जांच की मॉनिटरिंग डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह और ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में की जा रही है. जांच में विभाग के कई इंजीनियरों और अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है.

अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में प्राइस वेरिफिकेशन की शर्त हटाने और साइट विजिट को जोड़ने जैसे फैसलों को लेकर भी पूछताछ की गई है.इस मामले में एसीबी पहले ही कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी और अन्य इंजीनियर शामिल हैं. सुबोध अग्रवाल को फिलहाल 13 अप्रैल तक रिमांड पर रखा गया है.

कोर्ट ने नहीं दी अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति

बता दें कि जांच एजेंसी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है. उधर सुबोध अग्रवाल को सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली. कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. एसीबी कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक रिमांड पर भेज रखा है. एसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ेगा तथा नए साक्ष्यों के आधार पर और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.



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