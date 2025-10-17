दिवाली से पहले 19 परिवारों के घरों में लौटी खुशियों की रोशनी, नगर निगम ने दिया नौकरी का तोहफा

Rajasthan News: दिवाली से पहले जयपुर हेरिटेज निगम ने 19 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी, जिससे परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटी. नौकरी का तोहफा स्थिरता और नई उम्मीद लेकर आया, प्रशासन की संवेदनशील पहल की मिसाल बनी.
Trending Photos
Jaipur Nagar Nigam: दिवाली से पहले जयपुर के 19 परिवारों के घरों में खुशियों की रोशनी लौट आई है. नगर निगम हेरिटेज जयपुर ने 19 मृतक आश्रितों को लंबे इंतज़ार के बाद अनुकंपा नियुक्तियाँ प्रदान की हैं. यह कदम न केवल संवेदनशील प्रशासनिक सोच का उदाहरण है, बल्कि उन परिवारों के लिए नई शुरुआत भी है जिन्होंने अपने किसी सदस्य को सेवा के दौरान खो दिया था. लंबे समय से लंबित चल रहे मृतक आश्रित अनुपकंपा नियुक्ति प्रकरण को अब साकार रूप मिल गया.
नौकरी का तोहफा, चेहरे पर मुस्कान
हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने सभी 19 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस अवसर पर हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, स्वच्छता समिति चेयरमैन पवन शर्मा नटराज, उद्यान समिति चेयरमैन पूनम शर्मा, हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल और अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र यादव भी उपस्थित रहे.
इस अवसर पर महापौर कुसुम यादव ने कहा
दीवाली से पहले इन परिवारों के चेहरे पर मुस्कान देखना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है. अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जीवन में नई उम्मीद की किरण है. यह प्रकरण काफी समय से लंबित चल रहे थे. हमारी यह प्राथमिकता रही कि दिवाली से पहले इन परिवारों को रोजगार का उपहार मिले, ताकि उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान बनी रहे. तीन कनिष्ठ सहायकों, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 15 सफाई कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति मिलने से परिवारों में नई उम्मीद की लहर दौड़ गई.
आश्रित परिवारों की आंखों में खुशियां
नौकरी प्राप्त करने वाले अधिकांश आश्रित परिवार भावुक नजर आए. उन्होंने महापौर और हेरिटेज निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया. काफी समय से हमें इस नियुक्ति का इंतजार था. आज जब हमें नियुक्ति पत्र मिला, तो घर में दीपावली की खुशियों का असली मतलब समझ आया. अब हम अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेंगे.
हेरिटेज निगम की पहल
यह नियुक्ति केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि हेरिटेज निगम द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के दृष्टिकोण से लिया महत्वपूर्ण कदम है. निगम प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाए और दिवाली से पूर्व आश्रित परिवारों को स्थिर रोजगार मिले.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!