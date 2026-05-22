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Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- 'बच्चा बड़ा हो गया, बुद्धि अब भी बच्चे वाली'

Rajasthan News: जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर तंज कसते हुए कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा नहीं समझ रहे हैं. साथ ही उन्होंने जौधपुर वंदे भारत के कोच बढ़ाने और नई दिल्ली-कच्छ ट्रेन की घोषणा की.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 22, 2026, 02:09 PM|Updated: May 22, 2026, 02:09 PM
Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- 'बच्चा बड़ा हो गया, बुद्धि अब भी बच्चे वाली'
Image Credit: Gajendra Singh Shekhawat

Jodhpur News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे. जोधपुर आगमन पर उन्होंने सबसे पहले अपने निवास स्थान पर एक भव्य जनसुनवाई का आयोजन किया, जहां दूर-दराज से आए आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.इसके बाद मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उनके हालिया बयानों को लेकर तीखा और चौतरफा हमला बोला.

‘पद बड़ा मिल गया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझे’-शेखावत
राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेहद तल्ख लहजे में तंज कसा. शेखावत ने कहा, 'देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होने के बावजूद राहुल गांधी अपने पद की गरिमा, दायित्व और उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं. बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि अभी भी बच्चे वाली ही है.' उन्होंने भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि जब भी देश का प्रधानमंत्री विदेशी सरजमीं पर जाता है, तब पूरा देश और सभी राजनीतिक दल घरेलू मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं.शेखावत ने याद दिलाया कि जब तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पर श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान हमला करने की कोशिश हुई थी, तब धुर विरोधी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ सरकार का समर्थन किया था और उस कायराना घटना की पुरजोर निंदा की थी.

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वैश्विक मंच पर बढ़ता भारत का कद, समझौतों पर सियासत दुर्भाग्यपूर्ण
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरों को देश की तरक्की के लिए मील का पत्थर बताया.शेखावत ने कहा कि आज पूरी दुनिया बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में वैश्विक समुदाय भारत की ओर एक उम्मीद और गहरे विश्वास की नजर से देख रहा है.भारत के उज्ज्वल भविष्य और 'विकसित भारत' के विजन को ध्यान में रखते हुए विदेशों के साथ सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वॉटर टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक समझौते किए जा रहे हैं. ऐसे समय में इन दौरों पर ओछी टिप्पणियां करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.शेखावत ने दावा किया कि हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है, जिसके कारण यह पार्टी लगातार सिमटती जा रही है.

जोधपुर के लिए बड़ी सौगात
राजनीति के साथ-साथ शेखावत ने मारवाड़ अंचल के विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़ी और सुखद जानकारियां साझा कीं.जोधपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की अपार सफलता को देखते हुए रेलवे अब इस ट्रेन के कोच (डब्बे) बढ़ाने जा रहा है, ताकि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से निजात मिल सके.गुजरात के कच्छ क्षेत्र से शुरू होकर राजस्थान के जालौर होते हुए सीधे दिल्ली तक एक नई सुपरफास्ट रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के व्यापारियों और आम जनता को सीधा फायदा होगा.

रेल मंत्री का जताया आभार: मारवाड़ को मिल रही इन सौगातों पर भावुक होते हुए शेखावत ने कहा, 'जोधपुर का बेटा होने के नाते मैंने जब भी देश के रेल मंत्री से जोधपुर के विकास के लिए कुछ भी मांगा, उन्होंने हमेशा मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर दिया है. इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं.'

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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