/Rajasthan News: सिर्फ कानून नहीं, रिश्ते भी निभाती है पुलिस, कानोता थाने की अनोखी पहल ने जीता सबका दिल

Rajasthan News: जयपुर ग्रामीण के कानोता थाना पुलिस ने मेसकर्मी रामकेस पटेल की बेटियों की शादी में ₹2.21 लाख का मायरा भरकर मानवीय मिसाल पेश की. थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह और उनकी टीम ने आर्थिक मदद के साथ कपड़े व घरेलू सामान भेंट कर एक परिवार की तरह जिम्मेदारी निभाई.
Jaipur News: खाकी वर्दी अक्सर अपने सख्त अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन जयपुर ग्रामीण के कानोता थाना पुलिस ने संवेदनशीलता की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने न केवल एक गरीब पिता के आंसू पोंछे, बल्कि पूरे समाज का दिल जीत लिया. थाने में मेसकर्मी के रूप में सेवाएं देने वाले एक कर्मचारी की बेटियों की शादी में पूरी पुलिस टीम परिवार बनकर खड़ी हो गई.
थाने के मेसकर्मी की चिंता को अपना माना
कानोता थाने की मेस (रसोई) में कार्यरत रामकेस पटेल (निवासी गढ़ोरा, दौसा) अपनी दो बेटियों के विवाह को लेकर आर्थिक रूप से काफी चिंतित थे. मेसकर्मी की इस परेशानी का पता जब थानाधिकारी और अन्य स्टाफ को चला, तो उन्होंने मिलकर जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया.
₹2.21 लाख की नगद राशि और मायरा की रस्म
थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने एक जिम्मेदार भाई और अभिभावक की भूमिका निभाते हुए मायरा (भात) भरने की रस्म अदा की. बता दें कि पुलिस टीम ने थाली में ₹2 लाख 21 हजार की नगद राशि सजाकर भेंट की.नकदी के अलावा बेटियों के लिए नए कपड़े और गृहस्थी शुरू करने के लिए जरूरी घरेलू सामान भी दिया गया. यह कोई सरकारी फंड नहीं, बल्कि थानाधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक, सभी पुलिसकर्मियों ने अपनी स्वेच्छा से वेतन से राशि एकत्रित कर जुटाई थी.
भावुक हुआ माहौल, समाज ने की सराहना
शादी समारोह के दौरान जब पुलिस का पूरा काफिला उपहार लेकर पहुंचा, तो रामकेस पटेल और उनका परिवार भावुक हो गया. बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की. लोगों का कहना है कि पुलिस का यह रूप समाज में सुरक्षा के साथ-साथ अपनेपन का अहसास भी कराता है. इस नेक कार्य में थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह के साथ उप निरीक्षक मनोज कुमार, एएसआई विजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश, राजेश, दिलीप, छुट्टन सिंह और कांस्टेबल सोनाराम, रामवतार व कानूराम सहित पूरा स्टाफ शामिल रहा.
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