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Rajasthan: कन्याकुमारी में स्वदेशी व्यापारियों का महाकुंभ, GST मुक्त दवाओं-ऑनलाइन व्यापार पर सख्त कानून की मांग

Rajasthan news: कन्याकुमारी में जुटे 8 हजार व्यापारियों ने स्वदेशी को अपनाने और ऑनलाइन व्यापार पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने जीवनरक्षक दवाओं को GST मुक्त करने और MSME को मजबूत बनाने पर जोर दिया.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: May 08, 2026, 10:08 AM|Updated: May 08, 2026, 10:08 AM
Rajasthan: कन्याकुमारी में स्वदेशी व्यापारियों का महाकुंभ, GST मुक्त दवाओं-ऑनलाइन व्यापार पर सख्त कानून की मांग
Image Credit: AI Photo

Jaipur News: देश के अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद कॉलेज के परिसर में तमिलनाडु वेनिगर सनगनकालीन पेरावई एसोसिएशन का 43वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ. इस महाधिवेशन में तमिलनाडु के 38 जिलों से आए लगभग 8 हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां 'देशी उत्पाद, देशी व्यापार और देशी पर्यटन' को बढ़ावा देने का शंखनाद किया गया.

स्वदेशी अभियान को मिलेगी नई गति
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (BUVM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा-सरकारी योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे गांवों का उत्पाद विदेशों तक पहुंचे और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले. देश के करीब 600 जिलों में युवा व्यापारी प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को गति दे रहे हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं. सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि लघु उद्योगों (MSME) को सुदृढ़ करने के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए.

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अधिवेशन की प्रमुख मांगें और प्रस्ताव
व्यापारियों ने एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी समस्याओं और मांगों का एक विस्तृत चार्टर रखा.आम आदमी की जीवनरक्षक दवाओं, तेल, मसाले, बिजली के बल्ब और खेती के उपकरणों को GST से पूरी तरह मुक्त करने की मांग की गई. ऑनलाइन व्यापार पर नियंत्रण, जिसमें ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार के मनमानेपन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता जताई. पूरे देश में मंडी शुल्क की दर 0.50 प्रतिशत तय कर इसे केवल एक बार लेने की अनुशंसा की गई. प्राकृतिक आपदाओं के समय व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए 'किसान फसल बीमा योजना' की तर्ज पर कल्याण कोष की स्थापना की मांग की गई. आग लगने या अन्य हादसों के बाद इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल न करने और कागजी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया.

महत्वपूर्ण सुझाव
खाद्य उत्पादों की सैम्पलिंग की अनिवार्यता को हर 6 महीने के बजाय प्रतिवर्ष किया जाए. राशन में चावल बांटने के बजाय सीधे उपभोक्ता के खाते में पैसे (DBT) ट्रांसफर किए जाएं. वन भूमि को कब्जों से मुक्त करने और प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने पर भी मंथन हुआ.

गरिमामय उपस्थिति
अधिवेशन में कन्याकुमारी के सांसद विजय वसंत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी और हजारों की संख्या में तमिल भाषी व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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