‘कर्ज रो फंदों लोन’ जब कर्ज बना मौत का जाल, धीरज मिश्रा की फिल्म ने दिखाया समाज का कड़वा सच!

Rajasthan News: सोशल मीडिया पर लोन ऐप्स के झांसे में फंसे लोगों की हकीकत पर आधारित धीरज मिश्रा की राजस्थानी फिल्म ‘कर्ज रो फंदों लोन’ 31 अक्टूबर को स्टेज ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. जयपुर में शूट हुई यह फिल्म लालच, कर्ज और जाल में फंसी एक महिला की दर्दनाक कहानी दिखाती है.

Published: Nov 01, 2025, 05:05 PM IST

‘कर्ज रो फंदों लोन’ जब कर्ज बना मौत का जाल, धीरज मिश्रा की फिल्म ने दिखाया समाज का कड़वा सच!

Karj Ro Fando Loan: आजकल सोशल मीडिया पर लोन के लिए तेजी से प्रचार आते रहते हैं और लोग लोन लेकर फंस भी जाते हैं यहाँ तक की लोग अपनी जान तक दे देते हैं इसी विषय पर धीरज मिश्रा एक फिल्म लेकर आ रहें हैं कर्ज रो फंदों लोन जो कि राजस्थानी भाषा में हैं फिल्म स्टेज ओटीटी पर 31 अक्टूबर को आ चुकी हैं.

लेखन धीरज मिश्रा ने किया
इस फिल्म का लेखन स्वयं धीरज मिश्रा ने किया है, जबकि निर्माण उन्होंने मनोज जैन के साथ मिलकर किया है. मनोज जैन जाने-माने वास्तुशास्त्री हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो त्वरित लोन लेने के लालच में एक ऐसे जाल में फंस जाती है, जिससे निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है. इस विषय की प्रेरणा धीरज को एक समाचार पत्र में छपी वास्तविक घटना से मिली थी, जिसे उन्होंने पहले स्टेज पर राजस्थानी में प्रस्तुत किया और बाद में फिल्म के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया.

राजस्थानी भाषा और संस्कृति का कर रहे प्रसार
धीरज मिश्रा ने स्टेज राजस्थानी टीम का आभार जताया है की उन्हें इस विषय के लिए एक शानदार मंच प्रदान किया स्टेज राजस्थानी भाषा और उसके संस्कृति के प्रचार प्रसार बहुत उम्दा काम कर रही हैं. करीब एक घंटे की अवधि वाली इस फिल्म का निर्देशन राजा रणदीप गिरी ने किया है. फिल्म की पूरी शूटिंग जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में हुई है.

कौन-कौन मुख्य भूमिका में आएगा नजर
महाप्रज्ञ क्रिएशन के बैनर तले बनी इस फिल्म में दलपत मालवीय, शेफाली, राणा, रेणु सेठ और विवान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. दर्शक इस फिल्म को 31 अक्टूबर से ‘स्टेज राजस्थानी’ ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं. यह फिल्म राजस्थानी सिनेमा में सामाजिक यथार्थ पर आधारित एक सशक्त संदेश देने वाली प्रस्तुति मानी जा रही है.

