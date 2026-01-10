Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में घर खरीदने से पहले जरूर जान लें ये बातें, एक छोटी सी चूक से डूब सकती है जीवन भर की कमाई!

Rajasthan News: जयपुर में घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदते समय सावधानी जरूरी है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड नक्शा, RERA रजिस्ट्रेशन, लोकेशन, लीगल दस्तावेज, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और डेवलपर का रिकॉर्ड जांचे बिना निवेश करना भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Imran
Published: Jan 10, 2026, 08:42 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान
7 Photos
Rajasthan tourism

बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में ग्राम सभा कैसे काम करती है?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में ग्राम सभा कैसे काम करती है?

राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के सख्त नियम, मांझा उड़ाया तो होगी जेल!
5 Photos
Makar Sankranti 2026

राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के सख्त नियम, मांझा उड़ाया तो होगी जेल!

जयपुर में घर खरीदने से पहले जरूर जान लें ये बातें, एक छोटी सी चूक से डूब सकती है जीवन भर की कमाई!

Jaipur RERA News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदना आजकल कई लोगों का सपना होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में भारी परेशानियों का कारण बन सकती है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों और राजस्थान RERA के अनुसार, निवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों की जांच करना अनिवार्य है. केवल सही जानकारी और कानूनी दस्तावेज़ों के आधार पर ही सुरक्षित और लाभकारी प्रॉपर्टी निवेश संभव है.

सबसे पहला कदम है प्रोजेक्ट का स्वीकृत नक्शा. रियल एस्टेट में निवेश से पहले यह देखना बेहद जरूरी है कि प्रोजेक्ट का नक्शा JDA या नगर निगम से अनुमोदित (Approved) है या नहीं. बिना अप्रूवल के प्रोजेक्ट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. नक्शे की पुष्टि से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट वैध है और भविष्य में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी.

दूसरा, RERA रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करें. हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन RERA पोर्टल पर होना चाहिए. पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर व विवरण का वैरिफिकेशन करना जरूरी है. इससे पता चलता है कि डेवलपर कानूनी मानकों के तहत काम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके अलावा लोकेशन और कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना आवश्यक है. सड़क, पानी, बिजली और परिवहन की सुविधाओं की जांच करें. किसी भी क्षेत्र में भविष्य में सुविधाओं की कमी निवेश को जोखिम में डाल सकती है.

लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना जरूरी है. जमीन विवाद-मुक्त होनी चाहिए और सभी दस्तावेज़ सही होने चाहिए. फ्लैट लेने से पहले कम्प्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की पुष्टि भी आवश्यक है. ये सर्टिफिकेट यह दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट निर्माण के मानकों के अनुसार पूरा हुआ है और इसमें रहने की अनुमति है.

इसके अलावा, पेमेंट शेड्यूल और एग्रीमेंट हमेशा लिखित में हों और सभी शर्तें स्पष्ट रूप से बताई गई हों. डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी जरूरी है. पुराने प्रोजेक्ट्स की स्थिति और समय पर डिलीवरी की जानकारी लेने से भरोसा बढ़ता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी, कानूनी दस्तावेज़ और पूरी जांच के बिना प्रॉपर्टी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए खरीददारी से पहले सभी ज़रूरी बिंदुओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news