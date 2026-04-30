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Rajasthan News: बजरी दलाल बनाम भ्रष्टाचार की CD, खंडार में बैरवा-गोठवाल की जंग ने पकड़ा उग्र रूप

Rajasthan News: खंडार में पूर्व विधायक अशोक बैरवा और विधायक जितेंद्र गोठवाल के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है. बैरवा ने गोठवाल को बजरी दलाल बताया, तो गोठवाल ने बैरवा के कार्यकाल को भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का अड्डा करार देते हुए सीडी सार्वजनिक करने की चेतावनी दी है.

Edited byArti PatelReported byArvind singh
Published: Apr 30, 2026, 12:13 PM|Updated: Apr 30, 2026, 12:13 PM
Rajasthan News: बजरी दलाल बनाम भ्रष्टाचार की CD, खंडार में बैरवा-गोठवाल की जंग ने पकड़ा उग्र रूप
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Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है. क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक बैरवा (कांग्रेस) और वर्तमान विधायक जितेंद्र गोठवाल (भाजपा) के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार, बजरी की दलाली और विकास कार्यों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं.

पूर्व विधायक अशोक बैरवा के वार
हाल ही में सवाई माधोपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अशोक बैरवा ने जितेंद्र गोठवाल पर संगीन आरोप मढ़ते हुए क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. बता दें कि बैरवा ने कहा कि बोदल पुलिया (NH-552)और मानसरोवर बांध की ओगाड़ पुलिया पिछले मानसून में क्षतिग्रस्त हो गई थीं. 10 माह बीत जाने के बाद भी इनका स्थायी निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आगामी बरसात में 15-20 गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है.

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बैरवा ने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक विकास के बजाय बजरी की दलाली और भ्रष्टाचार में लगे हैं. उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों से कमीशन मांगा जा रहा है, जिसके कारण वे काम छोड़कर भाग रहे हैं. उन्होंने कहा कि थाना और तहसीलों में खुलेआम भ्रष्टाचार व्याप्त है.

विधायक जितेंद्र गोठवाल का पलटवार, 'खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहे'
कांग्रेस नेता के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल ने उन्हें आईना दिखाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी. गोठवाल ने कहा कि बैरवा 20 साल तक विधायक और मंत्री रहे, फिर भी ओगाड़ पुलिया के लिए एनओसी (NOC) तक नहीं ला सके. उन्होंने दावा किया कि वे खुद हारने के बाद भी इस पुलिया के लिए साढ़े पांच करोड़ की स्वीकृति लाए थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने काम नहीं होने दिया. गोठवाल ने सीधा हमला करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में विधायकों को 'गुंडागर्दी का लाइसेंस' मिला हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि बैरवा ने थानों और सड़कों पर अपने लोग बिठाकर बजरी पर 'टोल' लगा रखा था और अधिकारियों से वसूली करवाते थे. गोठवाल ने व्यक्तिगत टिप्पणी न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास बैरवा के 'काले कारनामों' की सीडी मौजूद है. अगर वे अपनी पर आ गए तो बैरवा राजनीति करना भूल जाएंगे.

संकट में आम जनता
नेताओं की इस जुबानी जंग के बीच खंडार क्षेत्र की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है. बोदल और ओगाड़ पुलिया का निर्माण समय पर नहीं हुआ तो मानसून के दौरान जान-माल का बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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