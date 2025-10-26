मृतक मरीज का शव रोकने पर किरोड़ी लाल मीणा ने अस्पताल को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में शनिवार को एक बड़ा विवाद सामने आया, जब अस्पताल प्रशासन ने मृतक मरीज का शव तब तक देने से इनकार कर दिया, जब तक परिजन पूरा बिल अदा न करें. मामला सामने आते ही राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई.

25 वर्षीय मृतक की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत

जानकारी के अनुसार, महवा कमलेटी के 25 वर्षीय विक्रम मीणा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि “मां योजना” के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा होने के बावजूद अस्पताल ने ₹8.38 लाख का बिल थमा दिया. परिवार ने ₹6.39 लाख जमा कर दिए, फिर भी ₹1.98 लाख का बकाया बताकर शव देने से मना कर दिया गया.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे अस्पताल

इस घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री किरोड़ी मीणा जयपुर के दुर्लभजी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से “मां योजना” और “आयुष्मान योजना” का लाभ मरीजों को न देने पर कड़े सवाल किए. साथ ही शव को पैसे के अभाव में न देने की घटना को अमानवीय बताते हुए तीखी नाराजगी जताई. अस्पताल में मंत्री की मौजूदगी के दौरान कई अन्य मरीजों के परिजनों ने भी शिकायतें दर्ज कराई कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा. मीणा ने मौके पर तीन प्रमुख मामलों की फाइलें खुलवाईं और कहा कि सभी शिकायतों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

क्या बोले मंत्री जी

उन्होंने कहा, “सरकार ने इन अस्पतालों को करोड़ों की जमीन मात्र ₹1 टोकन मनी पर दी है, ताकि गरीबों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. लेकिन अब यही अस्पताल जनता से लाखों रुपये वसूल रहे हैं. यह बिल्कुल गलत है.” मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव से बात की है और इसे मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक में उठाया जाएगा. वहीं, अस्पताल प्रशासन ने पैसे मांगने से इनकार किया, लेकिन “माँ योजना” पर सवालों का जवाब नहीं दिया.

