/पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

Panchan Dam Dispute: पांचना बांध जल विवाद की मीटिंग में बात नहीं बन पाई. तीन पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने 3 मंत्रियों ने किसानों के साथ चर्चा की. बैठक अंतिम चरण में थी. लेकिन अचानक बैठक में हंगामा हुआ तो बनती बात बिगड गई. आखिरकार कहां बनी कहां बिगडी बात.

अचानक हुआ हंगामा

पांचना बांध जल मामले को लेकर तीन पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने बुलाई बैठक में हंगामा हो गया. 20 साल पुराने जल विवाद को खत्म करने के लिए तीन मंत्रियों के साथ किसानों की चर्चा हुई. लेकिन मीटिंग के अंतिम पडाव पर थी. विवाद सुलझाने के लिए समझौता ड्राफ्ट भी तैयार किया गया. लेकिन अचानक से मीटिंग में बांध से पानी छोडने को लेकर हंगामा हो गया. दो पक्षों में जमकर बहस हुई. इसके बाद कृषि मंत्री किरोडीलाल मीणा अचानक से मीटिंग छोडकर चले गए. मीडिया ने किरोडीलाल मीणा से मीटिंग से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. जल विवाद को लेकर मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग थी, जिसमें गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी शामिल हुए.

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4 घंटे की मीटिंग बेनतीजा

किसानों और ग्रामीणों के तीनों पक्षों के साथ चली 4 घंटे की मीटिंग बेनतीजा रही. इस मीटिंग में जल विवाद को लेकर हल नहीं निकल पाया. दो पक्षों में बांध से पानी छोडने को लेकर विवाद गरमा गया. मीटिंग के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना था कि मीटिंग में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ. किरोडीलाल मीणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री है. वो नाराज होकर नहीं गए. गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का कहना था कि अगली मीटिंग फिर होगी. इसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी.

क्या है पांचना बांध विवाद

पांचना बांध विवाद मुख्य रूप से राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर जिलों के 74 गांवों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पिछले 20 सालों से चल रहा हैं. बांध के आस-पास के 39 गांवों का कहना है कि बांध के निर्माण में उनकी जमीनें गईं, इसलिए पहला हक उनका है, उन्हें डर है कि नहरों में पानी छोड़ने से उनके खुद के क्षेत्र में जल संकट गहरा जाएगा.

35 गांवों के किसानों को नहीं मिल रहा है सिंचाई

वहीं दूसरी ओर नहरों के अंत में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों के किसानों को 2006 से सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है. उनकी मांग है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहरों में तुरंत पानी छोड़ा जाए क्योंकि पानी नहीं मिलने से उन्हें हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है. अब सवाल ये है कि तीन पक्षों का विवाद कैसे सुलझेगा.