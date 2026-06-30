Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

Rajasthan News: करौली के पांचना बांध जल विवाद पर 4 घंटे चली अहम बैठक बेनतीजा रही. तीन मंत्रियों और किसानों के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार होने के बावजूद अंतिम समय में पानी छोड़ने को लेकर हंगामा हो गया. अब 20 साल पुराने विवाद के समाधान के लिए जल्द नई बैठक बुलाई जाएगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: Jun 30, 2026, 10:21 PM|Updated: Jun 30, 2026, 10:21 PM
पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा
Image Credit: पांचना बांध विवाद की मीटिंग से नाराज होकर निकलते हुए किरोड़ी लाल मीणाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Panchan Dam Dispute: पांचना बांध जल विवाद की मीटिंग में बात नहीं बन पाई. तीन पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने 3 मंत्रियों ने किसानों के साथ चर्चा की. बैठक अंतिम चरण में थी. लेकिन अचानक बैठक में हंगामा हुआ तो बनती बात बिगड गई. आखिरकार कहां बनी कहां बिगडी बात.

अचानक हुआ हंगामा
पांचना बांध जल मामले को लेकर तीन पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने बुलाई बैठक में हंगामा हो गया. 20 साल पुराने जल विवाद को खत्म करने के लिए तीन मंत्रियों के साथ किसानों की चर्चा हुई. लेकिन मीटिंग के अंतिम पडाव पर थी. विवाद सुलझाने के लिए समझौता ड्राफ्ट भी तैयार किया गया. लेकिन अचानक से मीटिंग में बांध से पानी छोडने को लेकर हंगामा हो गया. दो पक्षों में जमकर बहस हुई. इसके बाद कृषि मंत्री किरोडीलाल मीणा अचानक से मीटिंग छोडकर चले गए. मीडिया ने किरोडीलाल मीणा से मीटिंग से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. जल विवाद को लेकर मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग थी, जिसमें गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

4 घंटे की मीटिंग बेनतीजा
किसानों और ग्रामीणों के तीनों पक्षों के साथ चली 4 घंटे की मीटिंग बेनतीजा रही. इस मीटिंग में जल विवाद को लेकर हल नहीं निकल पाया. दो पक्षों में बांध से पानी छोडने को लेकर विवाद गरमा गया. मीटिंग के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना था कि मीटिंग में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ. किरोडीलाल मीणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री है. वो नाराज होकर नहीं गए. गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का कहना था कि अगली मीटिंग फिर होगी. इसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी.

क्या है पांचना बांध विवाद
पांचना बांध विवाद मुख्य रूप से राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर जिलों के 74 गांवों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पिछले 20 सालों से चल रहा हैं. बांध के आस-पास के 39 गांवों का कहना है कि बांध के निर्माण में उनकी जमीनें गईं, इसलिए पहला हक उनका है, उन्हें डर है कि नहरों में पानी छोड़ने से उनके खुद के क्षेत्र में जल संकट गहरा जाएगा.

35 गांवों के किसानों को नहीं मिल रहा है सिंचाई
वहीं दूसरी ओर नहरों के अंत में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों के किसानों को 2006 से सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है. उनकी मांग है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहरों में तुरंत पानी छोड़ा जाए क्योंकि पानी नहीं मिलने से उन्हें हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है. अब सवाल ये है कि तीन पक्षों का विवाद कैसे सुलझेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

"निकम्मा" बयान पर घिरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विरोध बढ़ने पर दी सफाई, बोले- सभी शिक्षकों के लिए नहीं कहा था

ट्रेंडिंग न्यूज़

Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में 45 छात्रों की नकल की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

बाड़मेर में हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध तेज, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर में MRF सेंटर के श्रमिक की संदिग्ध मौत, बिना बताए रातों-रात दफनाया शव पुलिस ने कब्र से निकलवाया

झुंझुनूं में कोचिंग संचालक से लॉरेंस गैंग के नाम पर ₹5 करोड़ की रंगदारी, बोला- 'पत्नी या एकेडमी, पहले किसे गोली मारूं?'

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

जयपुर में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का खुलासा, 45 छात्रों को एक कमरे में बैठाने की थी तैयारी, परीक्षा रद्द

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

पेयजल महकमे में बजट का संकट दूर होगा, समझौते के मुताबिक सरकार ने जारी किए 935 करोड़

राजस्थान में जल्दी आ सकता है मानसून, 4-5 दिनों में दक्षिण-पूर्वी इलाकों में देगा दस्तक

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

SMS से रिटायरमेंट के 30 दिन बाद भी डॉ. साहब का दरबार कायम! ताले में बंद हैं मरीजों की फाइलें

कौन है सुमिता बिश्नोई, जिसने सांवलियाजी मंदिर में ठेका दिलाने के नाम पर की 2.45 करोड़ रुपये की ठगी

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

जैसलमेर में बारिश की कमी से अकाल जैसे हालात, सैकड़ों ग्रामीणों ने सौंपा CM के नाम ज्ञापन

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

यमुना जल समझौते के बाद पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा 'आभार भजनलाल 4 यमुना जल', जयपुर में भव्य स्वागत

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan News
Panchna Dam Dispute

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा
Jaipur news
2
Rajasthan Crime
3
Jalore news
4
Alwar news
5
Rajasthan News