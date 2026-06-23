/किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा आरोप, RAS भर्ती में डोटासरा परिवार पर फर्जीवाड़े का दावा, CM को लिखा पत्र

Kirodi Lal Meena: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रमेश चंद पूनिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मांग की है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जाए. मंत्री ने आरोप लगाया है कि फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाकर रिश्तेदारों को आरएएस में चयनित करवाया गया और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया गया.

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रमेश चंद पूनिया द्वारा ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाकर अपने सगे संबंधियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में चयनित करवाया गया. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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बेटे के चयन पर उठाए सवाल

कृषि मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि गोविंद सिंह डोटासरा राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उनके पुत्र अविनाश सिंह डोटासरा का चयन वर्ष 2016 की आरएएस भर्ती में हुआ था. उन्होंने दावा किया कि मुख्य परीक्षा में अविनाश को 343 अंक मिले थे, जबकि साक्षात्कार में 85 अंक दिए गए. कुल 428 अंक प्राप्त कर उनका चयन अकाउंट सर्विस में हुआ.

इंटरव्यू अंकों को लेकर आरोप

डॉ. मीणा ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उसी भर्ती में अभ्यर्थी गरिमा जिंदल को मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक 425 अंक मिले थे, लेकिन साक्षात्कार में उन्हें केवल 25 अंक दिए गए. उनका आरोप है कि प्रभाव का इस्तेमाल कर अविनाश डोटासरा को अधिक अंक दिलाए गए, जिससे अन्य योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए.

फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र का आरोप

कृषि मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अविनाश सिंह डोटासरा का ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाया गया था. उन्होंने कहा कि इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आरएएस में चयन हुआ. पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि इस संबंध में उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं, जिन्हें वे पहले भी मुख्यमंत्री को दिखा चुके हैं.

जांच और एफआईआर की मांग

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र में कहा कि जब भी कोई सक्षम जांच एजेंसी उनसे सबूत मांगेगी, वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने रमेश चंद पूनिया के परिजनों के चयन को लेकर भी सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की गहन जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल इस पत्र के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और अब सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.